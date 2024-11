Garessio: "Al lavoro per portare a casa anche il ponte della ex Lepetit" [VIDEO]

“Non saranno tempi brevissimi, ma stiamo lavorando per portare a casa nei prossimi anni anche il ponte della ex Lepetit, altrettanto importante. Anas sta predisponendo uno studio di fattibilità e prossimamente avremo un nuovo incontro”.

Così il sindaco di Garessio Luciano Sciandra questa mattina, venerdì 29 novembre, durante le operazioni di posa del Ponte Odasso.

"Ad oggi tutto il traffico pesante passa per il concentrico – ha aggiunto il primo cittadino con riferimento all'attraversamento sulla Statale 582 del Colle San Bernardo e al fatto che attualmente il traffico pesante devia in paese e sul ponte di Barjols –. Presto avremo un nuovo incontro con la società stradale e le staremo col fiato sul collo affinché venga realizzato. Non saranno tempi brevissimi, ma il nostro impegno è quello di portare a casa nei prossimi anni anche questo risultato".

