"Serve una progettualità per il Parco Parri. Oggi, con il buio, è terra di nessuno"

Una svastica a terra e la segnalazione al Comune, che ha provveduto a mandare in loco alcuni agenti di Polizia locale. Già nelle prossime ore dovrebbe venire cancellata. A trovarla i fruitori del Parco Parri, questa mattina, sul cocuzzolo della collinetta. Ma le lamentele sul degrado di Parco Parri sono frequenti e vanno ben oltre questo episodio.

La manutenzione è decisamente migliorata, ma non la sua frequentazione, in particolare nelle ore buie. Il chiosco viene infatti utilizzato, sia la veranda che i tavolini della terrazza superiore, da persone che si ritrovano lì in orario serale e notturno. E non manca chi fa uso di sostanze stupefacenti. La mattina successiva, quando il personale apre il locale, un'ora è impiegata per pulire ciò che le persone abbandonano. Rimanenze di cibo, mozziconi di sigarette, bottiglie vuote. Tutto, senza che si possa mettere un freno alla situazione, nonostante le numerose segnalazioni. "Qui la sera fanno quello che vogliono, anche nel mio locale!, ci dice il gestore.

Anzi, la preoccupazione cresce in vista della prossima primavera. Con le temperature più miti, il fenomeno potrebbe addirittura aumentare. "Servono eventi ed iniziative che animino la zona e quell'area verde, perché da una certa ora il parco diventa terra di nessuno. Perché gli eventi in natura vengono organizzati tutti al Parco Fluviale? Possibile che non si possa creare una progettualità anche su quest'area sulla quale si è investito tanto?", si chiede, legittimamente, un residente della zona.