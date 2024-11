Roddi accenderà il gemellaggio della solidarietà con Palermo

Roddi si prepara ad accogliere il Natale con un evento che mescola spiritualità, tradizione e solidarietà. L’8 dicembre, il borgo vedrà l’accensione dell’Albero della Solidarietà, un’iniziativa che unisce simbolicamente Roddi e Palermo in un gemellaggio di luce e speranza.

Dietro questa magia c’è Progetto Scaldacuore Odv Ets, un’organizzazione con sede a Govone, che dal 2019 si dedica a portare conforto a bambini, pazienti oncologici, anziani e famiglie in difficoltà. Il cuore dell’attività è rappresentato da una serie di progetti concreti che rispondono a bisogni specifici: dai cuscini a cuore per i bambini malati del Regina Margherita (il Cuore di Adelaide, in onore di Adelaide Colombano), alle copertine e kit per neonati, fino a cappelli, foulard e coperte per i pazienti oncologici. Gli anziani partecipano a laboratori creativi, mentre i bambini diabetici ricevono borse personalizzate per rendere più semplice la gestione delle terapie.

L’evento dell’8 dicembre sarà il cuore pulsante di queste attività. Dalle 11.00, con la celebrazione della Messa dell’Immacolata, alla Magia del Presepe alle 15.00, fino all’accensione dell’Albero della Solidarietà alle 17.00, ogni momento sarà un’occasione per vivere lo spirito del Natale.

Il mercatino solidale, che accompagnerà le festività fino al 6 gennaio 2025, offrirà ai visitatori l’opportunità di sostenere i progetti di Scaldacuore Odv Ets acquistando oggetti artigianali unici, fatti con amore dalle volontarie. Un gesto che illuminerà non solo Roddi, ma anche i cuori di chi riceve questi doni.

"La solidarietà è il cuore del nostro progetto. Ogni gesto, anche piccolo, può fare la differenza nella vita di chi è in difficoltà. Il nostro obiettivo è unire le persone in una rete di amore e speranza, portando calore e conforto dove ce n’è più bisogno", conclude Paola Parazzoli, fondatrice e presidente di Progetto Scaldacuore Odv Ets.