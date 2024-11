Santa Croce migliore ospedale d’Italia, Sacchetto: "Il merito è degli operatori, ma ora si dia continuità progettuale con maggiore integrazione fra ospedali provinciali"

“La notizia che l’Ospedale Santa Croce di Cuneo abbia raggiunto parametri che lo collocano ai vertici delle 51 Aziende Ospedaliere stupisce soltanto coloro che non seguono quotidianamente la Sanità cuneese e piemontese. L’inaugurazione della nuova Pet-Ct di pochi giorni fa che fa del Santa Croce il primo in Piemonte ad avere uno strumento così tecnologicamente avanzato, rappresenta bene la credibilità che l’Azienda ha costruito in questi anni ed il merito va naturalmente al Direttore Generale Livio Tranchida ed a tutti gli operatori del nosocomio” .

Così commenta la notizia diffusa da Agenas sul fatto che il Santa Croce abbia parametri che lo collocano al primo posto tra le Aziende ospedaliere nazionali il Consigliere regionale Claudio Sacchetto.

“In questo risultato la Regione Piemonte ha il merito di avere creato le condizioni affinché le capacità tecniche venissero esaltate, tuttavia ritengo che vada puntato immediatamente l’obiettivo successivo che deve essere quello, a mio parere, di integrare meglio ed in maniera più virtuosa ed efficace le strutture ospedaliere della Provincia ed in particolare Cuneo, Mondovì e Savigliano non in un’ottica “predatoria” da parte di nessuno ma in una logica di cooperazione per migliorare servizi, performance sanitarie ed economiche che facciano sempre di più della Provincia di Cuneo la punta di diamante del sistema sanitario piemontese nel pieno rispetto di tutti i territori”, così conclude Sacchetto.