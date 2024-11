Festa di Santa Barbara a Savigliano: i Vigili del Fuoco volontari celebrano la loro patrona

I Vigili del Fuoco volontari del distaccamento cittadino con al comando Luca Fumero nominato capo distaccamento un anno fa, si preparano a celebrare la festa di Santa Barbara, patrona dei pompieri.

L’appuntamento è per domani, domenica 1° dicembre alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, dove sarà celebrata una messa in onore di Santa Barbara.

Dopo la funzione avrà luogo la tradizionale benedizione dei mezzi, un momento solenne che rende omaggio al lavoro e alla dedizione dei Vigili del Fuoco.

Al termine della cerimonia religiosa, i partecipanti sono invitati presso i locali del distaccamento, situati in piazza Nizza 1, per un rinfresco conviviale.

La festa di Santa Barbara rappresenta non solo un momento di raccoglimento spirituale, ma anche un’opportunità per la cittadinanza di manifestare gratitudine verso i Vigili del Fuoco volontari, sempre pronti a intervenire in situazioni di emergenza con coraggio e generosità.

Santa Barbara, che ricorre sul calendario il 4 dicembre, è la protettrice di coloro che affrontano pericoli estremi, e la sua ricorrenza è profondamente sentita tra i Vigili del Fuoco.

La festa, con il suo mix di spiritualità e convivialità, rafforza il legame tra il corpo dei pompieri e la comunità locale.

L’invito è aperto a tutti: cittadini, famiglie e amici dei Vigili del Fuoco sono i benvenuti per condividere una mattinata dedicata ai valori di servizio, solidarietà e protezione.