Rinnovato il gemellaggio tra le Città di Cuneo e Nizza

Il 18 giugno del 1964 veniva siglato a Cuneo il gemellaggio tra il capoluogo della Granda e la Città di Nizza. Sessant’anni e qualche mese dopo, nella metropoli della Costa Azzurra, è avvenuto il rinnovo ufficiale: ieri a Villa Massena, sulla Promenade des Anglais, si è infatti tenuta la firma congiunta del Sindaco nonché Presidente della Città metropolitana di Nizza Christian Estrosi e della Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, accompagnata dal Vicesindaco, con delega alle Relazioni internazionali, Luca Serale.

Un atto simbolico, in quanto il gemellaggio è sempre valido, ma importante per confermare la volontà di continuare a lavorare insieme per il bene delle due comunità, legate non solo dalla vicinanza geografica ma anche dalla storia. I due territori, infatti, collaborano da anni all’interno dei progetti europei, universitari e turistici.

“Avremmo certamente voluto celebrare questi 60 anni di amicizia in un altro modo – dicono Manassero e Serale – ma per cause di forza maggiore non è stato possibile. Il rapporto con i vicini francesi è ben saldo e proficuo e siamo sicuri che potrà crescere ancora in futuro: stiamo infatti pensando ad alcune iniziative culturali da proporre insieme nel 2025”.

Questo il testo del rinnovo:

“Patrizia MANASSERO, Sindaca di Cuneo (Italia) e Christian ESTROSI, Sindaco di Nizza, Presidente della Città Metropolitana di Nizza Costa Azzurra, Presidente delegato della Regione Provincia-Alpi-Costa Azzurra (Francia), sulla base di una fiducia e rispetto reciproci mantenuti in 60 anni di scambi durevoli, in nome del desiderio dei cittadini di entrambe le Città, dichiarano l’intenzione di rafforzare ulteriormente la propria amicizia e collaborazione.

Le Città di Nizza e Cuneo si supporteranno vicendevolmente per continuare a costruire relazioni amichevoli con il fermo convincimento che la loro amicizia potrà essere un contributo efficace nel consolidare legami e scambi tra le rispettive comunità, affrontare le sfide comuni e costruire percorsi futuri a beneficio del territorio, ma anche come contributo a una socialità interculturale e pacifica nel contesto europeo e nel mondo”.

Durante la mattinata, si è svolta inoltre la firma dell’Alleanza transfrontaliera della Alpi del Sud, che sarà guidata a turno dalle Province di Cuneo, Imperia e dalla Città metropolitana di Nizza e di cui faranno parte le maggiori città che insistono sull’area, tra cui il Comune di Cuneo.

“Questa firma – aggiungono gli amministratori cuneesi - era fortemente necessaria per dare il via ad un processo di collaborazione più ampio e coeso in particolare sulle questioni che ci dividono, a partire dai trasporti e le infrastrutture. Qualche mese fa, dopo numerose nostre richieste, avevamo finalmente ottenuto il rinnovo della Convenzione per la gestione della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, che però non è sufficiente e a confermarlo sono le ultime inaccettabili notizie riguardanti i disservizi: grazie a questa alleanza potremo chiedere insieme più attenzione per i nostri territori, le cui imprese e gli scambi turistici sono da troppi anni penalizzati, anche a causa della chiusura del tunnel di Tenda”.

Gli enti partecipanti si riuniranno nei prossimi mesi per concordare i prossimi passi da svolgere insieme.