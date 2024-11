Alba Sports Award 2024: premiati gli atleti della Granda che si sono distinti a livello nazionale e internazionale

Si è svolto venerdì 29 novembre, nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” ad Alba, l’Alba Sport Awards 2024, che ha premiato gli atleti e le associazioni sportive albesi, a seguire il consueto appuntamento con la consegna delle benemerenze del Coni, un riconoscimento che il comitato regionale tributa ad alcuni atleti, ma anche società, associazioni sportive, dirigenti e tecnici, che si sono distinti per l’attività svolta, dando lustro allo sport italiano.

Un lungo elenco quello degli atleti albesi premiati, per cui citeremo soltanto le rispettive società sportive, per mano del sindaco di Alba,, dell’assessore allo sport,, del presidente del consiglio comunale,, degli assessori, i consiglieri

I premiati sono stati: ASD Ten Bu Kan RDKarate; ASD Alba Cheer; ASD Area calcio Alba Roero (femminile), ASD Evolution Alba, ASD Alba Rugby, ASD Victoria Alba Pattinaggio; ASD Bocciofila albese, ASD Tennis tavolo Alba, ASD Le Nuvole, ASD Squadre agonistiche TC Alba per il Pickleball, ASD Gruppo Sportivo Sordi Alba, ASD Alba Shuttle Badminton, ASD Società Ginnastica Alba, ASD Ginnastica Ritmica Vittoria, ASD Viet Vo Dao Club Le Loi, ASD Atletica Alba, Gruppo sbandieratori e musici Terre Sabaude.

Inoltre premio speciale a: ASD Pallonistica Albese, all’infaticabile allenatore Sandro Sandri, alla giovane albese promessa del calcio nazionale, Cristiano Dotta, attualmente in forza al Milan FC e all’ASD Victoria Alba Pattinaggio, per i suoi 50 anni di attività.

Nella seconda parte della serata, dedicata alle benemerenze, sono stati tanti anche gli atleti cuneesi premiati dalla delegata provinciale del Coni, Claudia Martin, assieme al consigliere provinciale, Simone Manzone e ai fiduciari di zona Alba-Bra, Paolo Barbero, Mondovì, Ezio Tino e Savigliano-Saluzzo, Patrick Mogan.

Le premiazioni si sono aperte con la consegna dei riconoscimenti alle associazioni sportive della provincia di Cuneo che nell’anno ‘23/24 hanno aderito all’iniziativa dei “Centri CONI”, un progetto nazionale, dedicato ai bambini dai 5 ai 14 anni, che mette in sinergia e collaborazione, più associazioni sportive di discipline diverse. In questo modo i tecnici si “mettono in gioco” unendo e condividendo le proprie conoscenze specifiche, per costruire insieme un percorso multidisciplinare di crescita sportiva, che ponga al centro i giovani atleti, che sia coinvolgente e stimolante e che faciliti, allo stesso tempo, lo sviluppo completo delle loro abilità e competenze.

Le società che ricevuto il rinoscimento sono state: Asd Granda Canoa Club Cuneo; Promosport Cuneo; Sci Club Ski College Limone; Asd Cuneoginnastica; Asd Cuneo Canoa; Asd Basket Team 71 Bra; Asd Atletica Mondovì; Asd Scuola Hockey Inder Singh Bra; Asd Hockey Femminile Lorenzoni Bra; Gruppo Sportivo Monviso 1979 Bra; Asd New Twirling Bra; Asd Tennis Club Match Ball Bra; Asd Bra Multisport Synergy Team Bra.

A seguire il momento più attesto della serata, con la consegna del premio: “Stelle al Merito Sportivo”, che vengono assegnate ai dirigenti e alle che si sono maggiormente impegnate nella divulgazione e nello svolgimento dell’attività sportiva, assieme alla consegna delle e “Medaglie al Valore Tecnico”, rivolte ai grandi campioni.

A causa dello stop dovuto alla pandemia da Covid 19, il comitato premia in ritardo di circa due anni.

Le “Stelle al Merito Sportivo” sono state assegnate a: Asd Atletica Fossano ‘75 ; Asd Tennis Club Match Ball Bra; Asd Tennistavolo A4 Verzuolo; Felice Bertola, dirigente della Federazione di pallapugno; Antonio De Pasquale, per la federazione badminton; Graziano Giordanengo, per la federazione atletica leggera; Davide Pagliano, per la federazione dama; Ignazio Puci, per la federazione tennis.

Le “Medaglie al Valore Atletico” sono invece state assegnate agli albesi: Sara Bonifacio, pallavolista, 3^ classificata al Campionato Mondiale 2022 e Campionessa Europea 2021; Matteo Sobrero, ciclista, 2° classificato al Campionato Mondiale 2022, corsa su strada staffetta mista a squadre, inoltre sono stati premiati gli atleti della provincia: Alberto Demarchi, triatleta, 2° classificato nella Coppa del Mondo di duathlon individuale; Manuel Revelli, Campione Europeo di Deltaplano a squadre; Katia Tomatis, per lo sci alpinismo, 4^ e 5^ classificata nel Campionato Mondiale e 4^ e 6^ nella Coppa del Mondo 2015 - 2016 individuale, staffetta, vertical race e a coppie, Campionessa Italiana 2015; Jose Bencosme, atleta olimpico a Londra 2012.

Assieme a loro i Campioni Italiani 2022: Pietro Riva (Atletica Leggera) Alessandro Barbero (Ciclismo Bmx), Mattia Comotti (Golf), Enrico Ghigo (Rugby), Matteo Giordano e Manuela Siragusa (Automobilismo-Rally)Domenico Taricco (Pesca Sportiva), Enrico Barbero e Walter Torre (Bocce), Massimo Vacchetto, Marco Parussa, Francesco Rivetti, Federico Gattofabio Marchisio (Pallapugno), Andrea Bertorello, Alberto Cerutti, Nicholas Chiesa, Antonio Filippone, Luca Fissore, Piermattia Gazzera, Simone Ghiglia, Loris Perelli, Andrea Petito, Simone Petito, Simone Raimo (Hockey su prato maschile); Veronica Bassi, Sofia Buyo Rosario, Elena Carletti, Sabina Chiesa, Lisa Di Blasi, Alessia Di Dio, Julianna Di Menno Stavron, Valentina Giorgi, Giada Mileto, Ilaria Mileto, Rebecca Piccolo, Leila Suaya Lucero (Hockey su prato femminile); Francesca Gabutti, Francesca Lasagna, Anna Manfredi, Chiara Marengo, Valentina Massimino, Egle Meriggio, Gaia Occelli, Giulia Tomatis, Anastacia Maria Vietto (Twirling).

Una serata di festa all’insegna dello sport, in qualunque sua disciplina e della sua importanza, perché come dicevano i latini: mens sana in corpore sano.

Appuntamento al prossimo anno, per celebrare questi campioni che oltre a portare alto il valore dello sport nazionale, portano i colori cittadini, provinciali, regionali e nazionali nel mondo.