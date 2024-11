Un ricco programma di eventi nel cammino dell'avvento sotto le torri di Alba

Per le festività natalizie, l’Assessorato al Turismo e Cultura, in collaborazione col Borgo di San Lorenzo, presentano “Le Notti della Natività” e “Natale & altre storie”, folti programmi di eventi per tutti in un’atmosfera riscaldata dalle luci natalizie, dalle vetrine illuminate e dagli alberi riccamente addobbati.

L’assessore al Turismo e Cultura Caterina Pasini: «Il Natale è sempre un momento che riunisce le famiglie e le comunità e invita alla riflessione. Anche quest’anno il Comune di Alba vuole contribuire ad animare le festività offrendo a tutti la possibilità di festeggiare insieme. Un sentito ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione va al Borgo di San Lorenzo, per aver rinnovato per la diciassettesima volta, l’impegno ad animare il centro cittadino; alla Ripartizione Cultura del Comune di Alba, per aver realizzato un ricco calendario di eventi; a tutti gli artisti e alle Associazioni che offriranno il loro contributo. Auguriamo a tutti un Sereno Natale e Buone Feste!».

“Natale & altre storie”

La Ripartizione Cultura del Comune di Alba presenta “Natale & altre storie”, una serie di proposte pensate per offrire ad adulti e bambini tanti appuntamenti diversi e coinvolgenti durante il periodo delle Feste.

DEPOSITI APERTI E MUSEO DEI PICCOLI

Si inizia domenica 1 dicembre, alle ore 16.00, al Museo civico con Depositi aperti: una visita guidata ai reperti antropologici, naturalistici e archeologici, solitamente non esposti, pensata anche per raccontare l’attività dei ricercatori. La stessa attività verrà replicata domenica 5 gennaio, sempre alle ore 16.00. Ingresso con biglietto del Museo.

Lunedì 6 gennaio, dalle ore 16.00, apre il Museo dei piccoli – speciale Epifania: pomeriggio di giochi attività creative, racconti e merenda tra le esposizioni. Ingresso 1 euro, età consigliata 6-11 anni.

UNA STORIA TIRA L’ALTRA E LABORATORI PER I PICCOLI

Martedì 3 dicembre, alle ore 17.00, è la Biblioteca civica a proporre nei suoi spazi una speciale lettura animata, Che rabbia!, nell’ambito del contenitore “Una storia tira l’altra”: le psicologhe dello sportello “Per mano” guideranno le famiglie nell’ascolto di una storia e, a seguire, gli adulti potranno confrontarsi sul tema della frustrazione, che spesso fa parte della quotidianità dei genitori.

Il calendario delle letture prosegue venerdì 6 dicembre, alle ore 17.00, con il laboratorio artistico per bimbi di 4 anni, Arabeschi – Incontro con Matisse, a cura di Lollipop; martedì 10 dicembre, alle ore 17.00, le letture si spostano al Circolo Acli di frazione Scaparoni con La scatola misteriosa, una tenera storia di scoperta raccontata da Roberta Lampugnani; sabato 14 dicembre, alle ore 10.30, sono i papà i protagonisti della mattinata Papà leggi con me!: insieme ai volontari lettori Nati per Leggere racconteranno tante storie ai loro piccoli; martedì 17 dicembre, alle ore 17.00, al Centro famiglie di via Senatore Como, Paola Cencio porta una lettura in inglese dal titolo Move!, storie per muovere corpo e idee! Infine venerdì 27 dicembre, alle ore 17.00, in Biblioteca, torna il laboratorio artistico a cura di Lollipop, pensato, questa volta, per i bimbi di 5 anni, con Ma che sguardo! – Conosciamo Leonardo.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com .

LABORATORI DI NATALE E IL LIBRO DI ELISA GIORDANO

Sabato 7 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, alla Biblioteca civica, ultimo appuntamento con Creiamo con il collage, i laboratori di arte curati da Barbara Sibona: un pomeriggio dedicato a realizzare biglietti di auguri originali per dire “Buon Natale” con fantasia; giovedì 19 dicembre, alle ore 17.00, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno lavorare insieme a Elisa Giordano, autrice del libro “Il calendario dell’avvento dell’elfo Socrate” (Gallucci editore), per provare a inventare e a immaginare nuove avventure per l’elfo e i suoi amici grazie al Laboratorio di scrittura con l’elfo Socrate; sabato 28 dicembre, alle ore 10.30, bambini e adulti insieme giocheranno con Paola Cencio in Mitiche famiglie, un’attività di animazione teatrale che racconta i miti classici partendo da punti di vista differenti, facendo divertire genitori e figli. Le proposte natalizie della Biblioteca si concludono venerdì 3 gennaio alle ore 20.45 con il laboratorio per gli adulti proposto dal Teatrino: Buoni propositi & altre illusioni, un reading che descriverà in modo divertente l’arrivo del nuovo anno e che metterà alla prova i partecipanti attraverso esercizi di ascolto e di scrittura.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com .

LE PICCOLE MOSTRE IN BIBLIOTECA

La Biblioteca civica, nel suo spazio mostre, ospita fino a sabato 14 dicembre “Vite a colori”, una mostra fotografica che racconta i vent’anni dell’associazione Sportabili e da venerdì 27 dicembre a sabato 25 gennaio “Riflessi e movimento” personale dell’artista Federico Fornaro.

I CONCERTI DI NATALE DELL’ISTITUTO MUSICALE

Due i concerti in programma: giovedì 19 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Sociale, il civico Istituto Musicale Rocca presenta il suo tradizionale Concerto di Natale, un repertorio interamente natalizio che vedrà esibirsi l’orchestra, i gruppi di musica moderna e jazz, i cori di voci bianche e giovanile.

Sabato 21 dicembre, per la rassegna “Musica in Museo”, il Museo civico Eusebio, alle ore 17.00, ospita nelle sue sale LOVE. Concerto degli Auguri che vedrà protagonisti il tenore Enrico Iviglia, il trombettista Marco Bellone e il pianista Andrea Campora. A chiusura brindisi per tutti i partecipanti.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero, per il concerto in Museo è consigliata la prenotazione alla mail museo@comune.alba.cn.it

GLI SPETTACOLI DI NATALE A TEATRO

Il Teatro Sociale apre il programma “Famiglie a teatro” domenica 22 dicembre alle ore 16.30 con lo spettacolo Il canto di Natale – La notte che cambiò il Signor Scrooge, una rivisitazione del classico di Dickens portata in scena dalla compagnia Fantateatro: pupazzi e attori insieme, uniti a colorati costumi di scena e movimentate coreografie, raccontano la storia dell’uomo d’affari Scrooge e della una notte magica che gli cambierà la vita.

Si prosegue domenica 12 gennaio, sempre alle ore 16.30, con Grisù un drago senza paura!, il musical della compagnia Fondazione Aida - Teatro Stabile di Verona che narra la storia di un draghetto con un grande sogno da realizzare: diventare vigile del fuoco!

Entrambi gli spettacoli sono a pagamento e i biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro aperto il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, alla Libreria La Torre oppure online su www.ticket.it .

“Le Notti della natività” a cura del Borgo di San Lorenzo

L'ALBERO DEGLI AUGURI FERRERO

L’accensione delle luci del grande albero in piazza Michele Ferrero, tradizionalmente offerto in dono dalla famiglia Ferrero, si terrà l’8 dicembre alle ore 17:30, e sarà accompagnata dai canti del Coro Voci Bianche del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca.

PARATA DI INAUGURAZIONE

Sempre domenica 8 dicembre, dopo l’accensione dell’albero donato dalla famiglia Ferrero, dalla piazza partirà l’allegra parta dei personaggi del Natale e del Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo San Lorenzo che, percorrendo via Vittorio Emanuele, raggiungerà piazza Risorgimento per accendere un altro albero natalizio. Nella piazza del Duomo si esibiranno gli Sbandieratori. Brindisi e merenda con panettone Galup, vino Moscato e bevande calde verranno offerte a tutti i presenti con i migliori auguri dell’Amministrazione comunale e del Borgo di San Lorenzo.

LE LUCI DI PIAZZA RISORGIMENTO

Dall’8 dicembre, tutte le sere fino al 6 gennaio, rimarranno accese anche le spettacolari luci ad effetto immersivo proeittate sugli edifici, la Cattedrale e le torri di piazza del Duomo. In collaborazione con EGEA S.p.A.

L’UFFICIO POSTALE DI BABBO NATALE

8, 15, 22 dicembre: ore 15,30- 18,30

La favola più bella viene raccontata nel cuore del centro cittadino. Nello scalone del Palazzo Comunale, elegantemente addobbato, Babbo Natale raccoglie le letterine e incontra i bimbi “da 0 a cent’anni”, in compagnia di mamma Natale, del fidato capo degli elfi e della renna Rudolf.

IL PRESEPE TRADIZIONALE

Lo scalone del Palazzo comunale di piazza Risorgimento sarà custode del grande presepe artigianale.

Il Borgo San Lorenzo celebra la Natività con l’esposizione di bellissime statue dipinte a mano, antica tradizione dei figurinai Lucchesi.

I personaggi sono di singolare espressività e i dettagli accuratamente modellati da sapienti artigiani. Le ambientazioni tematiche nel suggestivo allestimento faranno rivivere tutta la magia della narrazione della Notte Santa.

Altre proposte per il Natale

MILLER’S CHRISTMAS WISH

Seconda edizione per i Concerti di Natale di musica Gospel-Soul al Teatro Moretta.

Venerdì 6 dicembre, alle ore 21, Scheol Dailù Miller & The Holy Trinity Gospel Family. Biglietti € 10 (adulti) e € 5 (bambini 0-10 anni).

Venerdì 13 dicembre, ore 21, Joyce E. Yuille & The Gospel Times. Biglietti € 15 (adulti) e € 5 (bambini 0-10 anni).

Venerdì 20 dicembre, ore 21, The Soul-Mates Gospel Family. Biglietti € 10 (adulti) e € 5 (bambini 0-10 anni).

REJOICING GOSPEL CHOIR IN CONCERTO

Al Teatro Sociale "Giorgio Busca", lunedì 6 gennaio 2025 alle 16,30 concerto del Rejoicing Gospel Choir accompagnato live dalla band. Prenotazione su Eventbrite.

CONCERTO DI NATALE DELLA BANCA D’ALBA

Alle ore 16, sabato 21 dicembre, concerto offerto da Banca d’Alba in piazza Risorgimento.

CONCERTO IN CATTEDRALE

Il 14 dicembre, alle ore 21, nella Cattedrale di San Lorenzo, si terrà il concerto della Corale di San Secondo di Asti con l’Officina Vocis di Neive. Ingresso libero.





CONCERTO DI CAPODANNO 2025

Mercoledì 1 gennaio 2025, alle ore 17, nella Chiesa di San Domenico, concerto di Capodanno con Alba Music Festival. Un programma emozionante con i brani più accattivanti e raffinati del repertorio dei grandi classici e dell’inizio dell'anno in musica. Prevendita, biglietteria e prenotazione posti disponibili online sul sito di Alba Music Festival.