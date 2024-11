Volley A2M. Domani la 10ª giornata con il succulento scontro Ravenna-Cuneo. Sottile: "Loro una squadra fisica" [VIDEO]

Un eccezionale recupero in difesa di Daniele Sottile (Foto Virtus Volley Fano)

Cuneo in campo domani, domenica 1 dicembre alle ore 18, sul campo di Ravenna. Una sfida difficilissima per i piemontesi, intenzionati più che mai a tornare alla vittoria dopo la sconfitta interna con Prata di Pordenone di sette giorni fa.

Dopo la disamina di ieri del coach Matteo Battocchio, a 36 ore dall'inizio del match è il capitano Daniele Sottile ad inquadrare la sfida con i romagnoli come sempre buttando un occhio alla partita del turbo precedente con Prata.

La gara tra piemontesi e romagnoli, valevole per la 10ª giornata di andata della regular season 24/25, sarà in contemporanea con il PalaVolley S. Maria di Pineto che vedrà in campo i padroni di casa dell'Abba contro Reggio Emilia: saranno gli ultimi incontri della giornata (Aversa-Fano si disputerà lunedì sera 2 dicembre alle 20.30).

L’anticipo di oggi vede in campo Catania contro Prata di Pordenone (ore 19.00), mentre le gare della domenica inizieranno alle 16 con Macerata-Brescia e Palmi-Porto Viro. In solitaria Cantù-Siena il cui fischio d'inizio è previsto alle ore 17.

Ricordiamo che tutte le partite della Serie A2 maschile sono in diretta gratuita su Volleyball World TV: Consar Ravenna-MA Acqua S.Bernardo Cuneo sarà trasmessa in diretta sul maxischermo allestito presso il “Circolo la Fenice” di Vignolo.