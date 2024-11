Sci alpino femminile; Melissa Astigiano in gara nei giganti FIS di Mayrhofen

Aspettando il via della Coppa Europa, giovedì 28 e venerdì 29 novembre trasferta in Austria per alcune giovani atlete azzurre, impegnate in due giganti FIS a Mayrhofen.

Nella prima competizione tra le porte larghe successo della ventenne romana Francesca Carolli del Centro Sportivo Esercito, con il tempo totale di 1’,44”, davanti all’altra azzurra Carole Agnelli, valdostana delle Fiamme Oro, staccata di 48/100. Terza a 54/100 la tedesca Jana Fritz della Turn und Sportgemeinchaft Reutlingen.

Quarta la finanziera mantovana Francesca Fanti, quinta l’altoatesina Laura Steinmair del Centro Sportivo Esercito, settima la poliziotta altoatesina Vivien Insam, che era in testa dopo la prima manche.

La carabiniera ventunenne limonese Melissa Astegiano si è classificata tredicesima ad 1”,55/100.

Nella gara bis, secondo posto per Francesca Carolli, battuta solo da Jana Fritz prima in 1’,42”,14, con 23/100 di vantaggio sulla romana. Podio anche per la poliziotta ampezzana Ambra Pomarè, terza ad 1”. Quarto posto a 16/100 da podio per la finanziera bergamasca Alessia Guerinoni, settimo per Laura Steinmair, undicesimoper Carole Agnelli e dodicesimo per Melissa Astigiano.