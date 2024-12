Confartigianato Cuneo al fianco delle imprese agroalimentari

La provincia di Cuneo è uno dei cuori pulsanti del settore agroalimentare italiano. Con un tessuto produttivo ricco e diversificato, questa area rappresenta un’eccellenza non solo a livello regionale, ma anche nazionale e internazionale. Secondo i dati del Rapporto Cuneo 2024 elaborato dalla Camera di Commercio di Cuneo, il prodotto interno lordo della provincia ha superato i 22 miliardi di euro nel 2023, con un incremento del 7,7% rispetto all’anno precedente. Di questa ricchezza, il settore agroalimentare occupa un ruolo centrale, trainando l’economia locale e rafforzandone l’identità culturale.

Un settore vitale per l’economia locale

Le cifre parlano chiaro: analizzando nel dettaglio i dati riferiti al primo semestre del 2024 emerge come la filiera dell’industria alimentare, che pesa per il 33,1%, sia il settore trainante dell’export manifatturiero con +7,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è il frutto di un territorio che vanta circa 20.000 aziende agricole e oltre 1.000 imprese di trasformazione alimentare. Le eccellenze locali, dal vino ai prodotti DOP e IGP come il Castelmagno, la Nocciola Piemonte e il Crudo di Cuneo, dalla carne bovina di razza piemontese ai prodotti dolciari, non solo sono sinonimo di qualità ma rappresentano veri e propri ambasciatori del made in Italy nel mondo.

Il settore, comprensivo dell’indotto generato dal turismo enogastronomico, rappresenta una parte rilevante della forza lavoro locale, con un’incidenza superiore alla media regionale e nazionale. Questo risultato è favorito dalla rapida crescita del comparto enogastronomico, trainato dal richiamo delle Langhe, patrimonio UNESCO, e dall’aumento dell’interesse dei consumatori per prodotti enogastronomici tipici e sostenibili.

Sfide e opportunità del mercato globale

Nonostante il successo, il settore agroalimentare della nostra provincia deve affrontare sfide significative. La crescente globalizzazione dei mercati, le normative sempre più stringenti in materia di sicurezza alimentare e le aspettative dei consumatori in termini di sostenibilità richiedono alle nostre imprese un continuo aggiornamento e innovazione.

Tra i principali trend del settore vi è la crescente attenzione alla tracciabilità dei prodotti, che diventa un elemento determinante per garantire la fiducia dei consumatori. Anche la digitalizzazione sta rivoluzionando il settore, permettendo alle aziende di migliorare l’efficienza produttiva e di accedere a nuovi mercati. Infine, la sostenibilità non è più una scelta, ma una necessità: le imprese che adottano e comunicano correttamente pratiche sostenibili non solo migliorano la propria reputazione, ma accedono a mercati premium e a incentivi economici.

Lo Sportello Sicurezza Alimentare: un punto di riferimento per le imprese del territorio

In questo contesto, lo Sportello Sicurezza Alimentare di Confartigianato Cuneo rappresenta un importante punto di riferimento per le imprese del territorio. Questo servizio si propone di affiancare le aziende nell’affrontare le sfide della sicurezza e della qualità alimentare, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alle normative in costante evoluzione.

Lo Sportello offre consulenza personalizzata su temi come la stesura e l’aggiornamento dei manuali HACCP, la gestione dei piani di campionamento microbiologico e chimico, e l’implementazione di sistemi di gestione certificati (es. ISO 22000, GMP MOCA, BRC, IFS). Inoltre, organizza corsi di formazione per gli operatori del settore, garantendo che le aziende siano sempre pronte a rispondere alle richieste dei mercati e delle autorità di controllo.

Innovazione e tradizione: il futuro del settore agroalimentare cuneese

Il futuro del settore agroalimentare della Granda si basa su un equilibrio strategico tra tradizione e innovazione. Se da un lato è fondamentale preservare le caratteristiche uniche e artigianali dei prodotti locali, dall’altro è altrettanto importante investire in nuove tecnologie e approcci sostenibili.

Confartigianato Cuneo, attraverso lo Sportello Sicurezza Alimentare, mira a promuovere un modello di sviluppo che valorizzi le peculiarità del territorio, rafforzando la competitività delle aziende a livello globale.

La sfida è ambiziosa, ma con il sostegno delle istituzioni locali e l’impegno degli imprenditori, il settore agroalimentare della provincia di Cuneo continuerà a essere un pilastro fondamentale dell’economia e della cultura italiana.

Per ulteriori informazioni sullo Sportello Sicurezza Alimentare di Confartigianato Cuneo e sui servizi offerti, contattare il referente Stefano Ramero ai seguenti recapiti: telefono 0171.451250, e-mail sicurezza.alimenti@confartcn.com