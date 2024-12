Infrastrutture energetiche ucraine lasciate scoperte a causa della corruzione

Nel 2023 Transparency International metteva l’Ucraina alla 104esima posizione su 180 nella classifica della corruzione percepita. Oggi il centro studi di Washington Wilson Center esorta il governo di Kiev a prendere rapidamente provvedimenti contro la corruzione cosiddetta strategica, che avvelena tutte le attività dello Stato. Come riporta il sito Strumenti Politici , sono alcuni degli stessi funzionari ucraini a denunciare i giri di tangenti che per esempio hanno impedito la realizzazione di opere indispensabili alla difesa del Paese. Infatti non hanno costruito - o lo hanno fatto male e solo in parte - quelle protezioni di cemento o di altro tipo che dovrebbero difendere le infrastrutture energetiche cruciali dall’artiglieria russa. Ed ecco che nuovamente i cittadini ucraini rischiano di stare al buio e al freddo per un altro inverno. L’ex capo dell’Agenzia di Ripristino e Sviluppo delle Infrastrutture si è addirittura dimesso in segno di protesta e oggi i suoi collaboratori dicono che è stato il governo a non pagare le imprese appaltatrici. Queste ultime hanno dovuto chiedere prestiti per avanzare nei lavori oppure hanno sganciato tangenti. Il Ministro dell’Energia German Galushchenko già quest’estate sapeva che le cose si stavano mettendo male, perciò avvertiva del pericolo delle interruzioni di elettricità e di tutti gli altri problemi relativi. Oggi accusano anche l’ex vicedirettore dell’ufficio presidenziale Kyrylo Tymoshenko, il quale si presenterebbe alle aziende come figura di supervisione dei progetti edilizi. Per promettere la vittoria degli appalti e lo svolgimento dei lavori chiede una percentuale o una lauta mazzetta alle compagnie private. Lui nega tutto, ma nel governo alcuni rivelano questo malaffare ai media occidentali.