Serate Sociuincontri di Roccaforte Mondovì, Paola Gula presenta il libro "Gemmadora"

Proseguono presso la sede della Società Roccafortese di Mutuo Soccorso i Sociuincontri, le serate culturali aperte anche a chi non è socio.

Secondo appuntamento giovedì 5 dicembre alle 20.45, Paola Gula presenterà la sua ultima fatica letteraria: Gemmadora. La scrittrice cebana, notissima giornalista enogastronomica, già giudice de La prova del Cuoco su Rai Uno, dialogherà con Augusto Taricco, studioso roccafortese di storia e tradizioni locali.

Gemmadora è nata in una famiglia aristocratica e non ha mai potuto prendere una decisione. Quando le viene imposto il futuro marito, però, decide di scappare per seguire un sogno che non verrebbe mai accettato: produrre birra artigianale. Così imposta il navigatore su Piozzo, dove opera il mastro birraio più glam d’Italia, ma qualcosa va storto: nel bel mezzo della notte si ritroverà in un paesino misterioso, Paroldo, dove la stavano aspettando. Qui scoprirà di essere diventata una Masca, leggendaria strega della tradizione piemontese, e ben presto dovrà suo malgrado ingaggiare una guerra contro un terribile Mascun.

Aiutata dal vicino di casa, Brenno, e dai suoi due figli, Teresa e Matteo, e dalla governante Adalgisa, Gemmadora non soltanto riuscirà nell’intento di produrre la propria birra, ma diverrà anche una potentissima Masca, capace di anteporre il Bene al Male.

Per informazioni contattare via telefono o whatsapp il numero 339 864 5463.