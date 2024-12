Vicoforte, proseguono le iniziative culturali per bambini e adulti

Dopo il primo pomeriggio di letture per bambini della settimana scorsa, organizzato dalla Biblioteca di Vicoforte diretta da Sara Rossi, mercoledì 4 dicembre dalle ore 17 alle 18 proseguiranno le letture per bambini dai sette ai dieci anni in collaborazione con Cristina Zocco per il progetto “little bibliolibri itinerante” e si terranno sempre nella ex Confraternita dei Battuti, posta di fronte al Municipio. Nel medesimo luogo sabato 7 dicembre alle ore 11 si terrà lo spettacolo teatrale per tutti (bambini e adulti) “Il complotto di babbo Natale” con la compagnia teatrale GhissBross. La rappresentazione rientra nel circuito del Sistema Bibliotecario Monregalese che sta realizzando vari spettacoli grazie al contributo del Ministero della Cultura - Dipartimento delle attività culturali - per promuovere la lettura e valorizzare il patrimonio librario. Nel frattempo si è conclusa la mostra sulla vita, il ricordo ed il periodo storico di Giuseppe Galliano che, nei locali della Palazzata gentilmente concessi dall’Associazione Nativitas, è stata molto apprezzata dai visitatori transitati sabato e domenica scorsi.

NATALE A VICOFORTE

Per le festività natalizie il Comune ha già posizionato l’illuminazione in diverse zone del paese (comprese le frazioni) ed in particolare nella zona del Santuario; nei prossimi giorni saranno anche proiettate immagini natalizie sulla parete del Municipio nell’ambito del progetto intercomunale “Luci d’autore” proposto dal Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì.

Parecchie altre iniziative sono previste in Vicoforte grazie all’impegno di associazioni e di privati.

Sabato 7 dicembre ore 15

"Bimbi in festa. Aspettando Babbo Natale" organizzato dall'Associazione “Noi di Vicoforte” presso le “Sale pellegrini” di Casa Regina (Santuario) - prenotazione obbligatoria al n. 3887261837.

Sabato 7 dicembre ore 19,30

"Un'atmosfera magica ti aspetta. Porta la tua famiglia e vieni ad illuminare il Magico Natale!" presso il Circolo Acli di Fiamenga per iniziativa proposta dal socio collaboratore Carla Tomatis con una “illuminata con sorpresa”.

Domenica 8 dicembre ore 16

Concerto con il Quartetto di ottoni Canaveisan Brass, presso il Santuario Basilica di Vicoforte organizzato dalla Associazione Nativitas.

Domenica 15 dicembre ore 16 e Venerdì 20 dicembre 2024 ore 20

“Natale in prima pagina” spettacolo teatrale di bambini tra i 5 e gli 11 anni, organizzato dall' Associazione “Noi di Vicoforte”, nella sala polivalente in via al Santuario (presso gli edifici scolastici).

Domenica 22 dicembre ore 17

"Christmas floral workshop" presso il Ristorante il Groglio. Realizzazione di Coroncine Natalizie e aperitivo. Organizzato da “Parole in fiore e Wedding & Events”. Prenotazione obbligatoria tel. 3517962121 - Evento a pagamento.

Domenica 22 dicembre ore 18

Inaugurazione della Mostra “Natale tra oriente e occidente”, mostra di icone sacre moderne presso la sede dell’Associazione Nativitas (Palazzata del Santuario). Aperta tutti i giorni dal 22 dicembre al 6 gennaio (tranne il 25 dicembre ed il 1° gennaio).

Domenica 12 gennaio 2025 ore 16

Concerto in chiusura del periodo del Natale della Società Corale Città di Cuneo, nel Santuario Basilica di Vicoforte organizzato dalla Associazione Nativitas.