Saluzzo, al Monastero della Stella il progetto "Hilario Isola" a favore di Domus Onlus

Giovedì 12 dicembre alle ore 18.30, al Monastero della Stella di Saluzzo, il progetto artistico-umanitario di "Hilario Isola" a favore di Domus Onlus è protagonista di un evento speciale e coinvolgente, che regalerà emozioni.

La creatività di un artista di fama internazionale incontra la solidarietà in questo bellissimo progetto fotografico realizzato in Kenya nell’ottobre ’23 da Hilario Isola, che si è recato personalmente nella missione keniota di Ndithini, che la Domus Onlus sostiene da anni, affiancato dalla presidente Antonella Genovesio ed altri volontari. I bambini che vivono nella missione sono diventati parte viva ed integrante dei disegni che loro stessi avevano realizzato: così nasce “La casa dei sogni”, con gli scatti e le emozioni raccolti in un libro, l’anima che ne racchiude le IMMAGINI più significative, e le parole di chi lo ha vissuto.

L’ artista stesso sarà presente giovedì 12 dicembre a Saluzzo, per raccontare questa straordinaria esperienza, immerso nelle proiezioni delle sue meravigliose fotografie, che saranno magistralmente abbinate alla MUSICA della pianista Gabriella Fiammengo e alla POESIA a cui darà voce Gina Forgia.

“Grazie alla loro generosa disponibilità abbiamo potuto creare uno spettacolo ricco di emozioni, che potesse arricchire ulteriormente la presentazione del libro fotografico di Hilario Isola – racconta Antonella Genovesio -. Sarà un evento speciale, per la riuscita del quale siamo riconoscenti e grati a tutti coloro che ci stanno supportando concretamente, e che desideriamo ringraziare: la Fondazione CR Saluzzo e la splendida location del Monastero della Stella, così come i Distretti 108la1 e 108la3 del Lions Clubs International, insieme ai Lions Clubs di Saluzzo Savigliano, Scarnafigi-Piana Del Varaita, Barge-Bagnolo Piemonte-Cavour, Pinerolo Acaja, Torino Lagrange”.