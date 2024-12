Volley C maschile. Ottavo successo consecutivo per il VBC Mondovì che resta re incontrastato del campionato

Il VBC MONDOVI’ capolista “bagna” nel migliore dei modi le nuove divise superando in trasferta per 3-0 (21-25,19-25,22-25) anche il sempre temibile Chieri e conquistando in tal modo l’ ottavo successo stagionale pieno su altrettante gare disputate. Grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti i monregalesi restano a punteggio pieno e salgono a quota 24, mantenendo 5 lunghezze di vantaggio sul Lasalliano Torino secondo e portando a +6 il vantaggio sull’ Acqui terzo.

“Vincere a Chieri – commenta al termine coach Massimo Bovolo – non è mai facile sia per le caratteristiche complessive dell’ impianto sia perché quella chierese è una formazione che è sempre difficile da affrontare ed è capace di prestazioni di alto livello tecnico. Noi siamo stati bravi a giocare con umiltà e con attenzione, avendo pazienza, gestendo con intelligenza e maturità i momenti di difficoltà ed accelerando nei momenti decisivi dei parziali. Pure questi sono 3 punti molto importanti sia per la classifica che per l’ autostima. Ora però dobbiamo subito concentraci sulla gara di giovedì sera contro il Racconigi, una partita da affrontare con la giusta attenzione per evitare spiacevoli e non gradite sorprese.”

Massimo Bovolo ha schierato Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo successivamente inauCandela e Catena.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano sul 9-4, obbligando la panchina chierese a chiedere il primo time-out. Ritornate in campo le squadre il trend del parziale non cambia, con i monregalesi che prima si portano sul 16-12, poi sul 22-18 ed infine chiudono 25-21, mentre entra Candela per rinforzare la seconda linea.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 7 pari, poi i monregalesi cambiano passo e vanno via, portandosi prima sul 15-11, poi sul 19-14 ed infine chiudono 25-19.

Nel terzo set i monregalesi partono bene e si portando sul 13-8, poi rallentano ed i chieresi ne approfittano, ottenendo la parità sul 14-14. Dentro Candela al centro ed i monregalesi ripartono, portandosi prima sul 18-15, poi sul 22-19 ed infine chiudono 25-22.

Ora per il VBC MONDOVI’ è in programma un doppio impegno casalingo: infatti giovedì sera alle ore 20.30 giocherà in campionato contro il Racconigi nell’ anticipo della nona giornata, mentre domenica 8 dalle ore 15 in poi è in programma il quadrangolare dei quarti di finale di Coppa Piemonte contro il Montanaro primo in serie D e nuovamente il Chieri. L’ obbiettivo principale dei monregalesi ovviamente è quello di provare a conquistare il nono successo pieno in campionato per mantenere perlomeno invariate le distanze in vetta alla classifica e poi si cercherà anche la conquista del pass per la final-four di Coppa.