A Peveragno si presenta il volume 'Maria La Maddalena in provincia di Cuneo, nei secoli'

Giovedì 12 dicembre alle 21, presso il Centro Culturale Ambrosino, la Biblioteca di Peveragno in collaborazione con la Compagnia del Birùn ospiterà l'autrice Maria Bramardi per la presentazione del suo ultimo libro 'Maria La Maddalena in provincia di Cuneo, nei secoli': un saggio edito da Primalpe molto accurato e ben documentato sulla figura di Maria Maddalena, sul suo culto e sulla sua raffigurazione nelle chiese e nelle cappelle del nostro territorio e in Provenza.

La Maddalena dei vangeli è un personaggio affascinante, ma occorre ritrovarla sotto le confusioni dei primi secoli, che avevano unito varie donne in una sola persona; bisogna poi superare le leggende medioevali e non lasciarsi irretire da quelle moderne. È altrettanto interessante ripercorrere le vicende della diffusione della sua figura nel secondo millennio, sulle orme di monaci, mercanti, potenti, pellegrini; ritrovare le immagini dell’eremita con i lunghi capelli biondi (come è rappresentata nell'affresco quattrocentesco della cappella di San Rocco da Val a Peveragno, recentemente restaurato e riportato anche nel libro) o della donna avvinghiata alla croce o recante gli aromi o la penitente dell’età moderna. Maria detta la Maddalena è un personaggio attualissimo e stimolante nella sua libertà e autenticità.

Dialogherà con l'autrice Simona Grosso, presidente della Compagnia del Birùn.

L'ingresso alla serata è libero e gratuito.