Il calciatore cuneese Namory Soumahoro: un talento da Nazionale

Grinta, passione e talento: ha 19 anni Namory Soumahoro ed abita a Caraglio. Giocatore della squadra di calcio a 5 categoria B1 non vedenti degli Insuperabili di Cuneo, per lui è arrivata la Nazionale. È stato infatti convocato dal ct Michele Pugliese per il raduno svoltosi a Roma da giovedì 21 a domenica 24 novembre.

“Namory l’ho visto crescere - racconta emozionata la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Caraglio Raffaella Curetti - dalla scuola dell’infanzia, alla primaria fino alla secondaria, sapendo il suo grande impegno anche alle superiori ed ora all’Università. Una volontà dimostrata anche fuori dai banchi di scuola e questa notizia della convocazione in Nazionale mi ha riempito di gioia. È un ragazzo meraviglioso, nel calcio un grande talento: si merita tutto!”

In campo i giocatori indossano una maschera paracolpi, di protezione ma anche per raggiungere, in caso di ipovisione, la cecità totale. La palla è sonora e viene ascoltata, tutt’attorno c’è silenzio il più possibile. La normalità è il primo vero costrutto a venire de-costruito e la volontà esprime così il suo essere, vera chiave vincente per ogni successo.