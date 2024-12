La Giunta di Bra riceve la fiaccola delle Universiadi di Torino 2025

La Giunta comunale braidese ha preso in consegna ufficialmente oggi, martedì 3 dicembre, una copia della fiaccola delle prossime Universiadi di Torino.

Dal 13 al 23 gennaio 2025 si svolgerà in Piemonte infatti una nuova edizione dei giochi olimpici per universitari che, oltre al capoluogo regionale, coinvolgerà anche i comuni di Pragelato, Bardonecchia, Pinerolo, Torre Pellice e Sestriere. Come da tradizione, nei mesi precedenti la competizione il tour della fiaccola dei FISU World University Games fa tappa in diversi Paesi del mondo, prima di ritornare a Torino, città che peraltro diede origine alle Universiadi nel 1959.

Nel corso del suo viaggio, la fiaccola è stata recentemente ospitata presso l’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, dove è stata accolta dal consigliere comunale con delega allo sport Ettore Sanino.

Ora, una copia della fiaccola “Guarini”, creata da un team multidisciplinare del Politecnico di Torino e ispirata ai sei livelli esagonali concentrici della cupola della cappella della Sacra Sindone del Duomo di Torino, progettata proprio dal Guarini, è stata donata alla città di Bra.