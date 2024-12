Olimpic Saluzzo Academy: a lezione con Sergio Soldano e Andrea Scanziani

Lunedì 9 dicembre, dalle ore 19 presso l’impianto sportivo "A. Martino" in via Capitan Marchisio, l’Olimpic Saluzzo invita tutti gli allenatori a una serata dedicata alla crescita professionale e umana, con l’obiettivo di migliorare le proprie competenze in ambito "Settore Giovanile" e promuovere un calcio di qualità.

Due relatori di eccezione in campo e in aula: Sergio Soldano, ex giocatore professionista argentino ed ex Ct della Nazionale di Malta, e Andrea Scanziani, allenatore del settore giovanile del Como, con un passato nelle giovanili dell’Inter. Parleranno di posizione e movimento, concentrazione e spirito di squadra.

E’ prevista una parte pratica con esercitazioni sul campo e il coinvolgimento dei ragazzi del settore giovanile. Seguirà la parte teorica con approfondimenti per discutere strategie e approcci.

L’incontro è aperto a tutti gli allenatori, indipendentemente dalla squadra di appartenenza. "Un'occasione unica per confrontarsi con esperti del settore e arricchire le proprie competenze".

"L'Olimpic Saluzzo crede nella formazione e nel confronto come chiavi per far crescere i giovani talenti - evidenzia Davide Bessone, responsabile del settore giovanile della squadra - e rafforzare il legame tra sport e valori umani".

Per informazioni contattarlo al numero 347/08.54.112.