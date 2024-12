Alba, Fdi: "Le nostre proposte al sindaco nella cartella della posta indesiderata"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Gentile direttore,

quando Fratelli d’Italia scrive al sindaco forse le comunicazioni finiscono nella cartella di posta indesiderata.

Lo ipotizziamo perché a fine ottobre avevamo inviato una lettera aperta al sindaco per chiedere l’attribuzione della cittadinanza onoraria alle istituzioni militari e di soccorso per dire grazie agli angeli del dopo alluvione.

Dopo oltre un mese non abbiamo ricevuto risposta, mentre l’Amministrazione si è spesa in fretta e furia per rimediare nel non aver dato riconoscimenti alle forze dell’ordine e le ha convocate per questo sabato: forse qualcuno se n’era dimenticato ed è corso così ai ripari.

Resta invece il silenzio verso la nostra proposta, così come spesso accade in Consiglio, dove ogni iniziativa che proviene dalla nostra parte viene bloccata con arroganza politica dalla maggioranza che governa Alba: anche le migliori idee vengono osteggiate perché provengono da una parte politica che non piace.

In definitiva il sindaco segue gli indirizzi della sua maggioranza, che in Consiglio comunale, per parola della consigliera Galeasso, ha pubblicamente dichiarato che se alcune proposte vengono dai partiti di centrodestra non meritano di essere ascoltate. Alla faccia della discriminazione e della democrazia.

Il direttivo di Fratelli d’Italia Alba