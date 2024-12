A Ceva torna “Giocando con la Croce Bianca”

Torna il 7 dicembre a Ceva la 4^ edizione di “Giocando con la Croce Bianca”, il pomeriggio in cui bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni potranno diventare in prima persona soccorritori per un giorno, alternandosi su un percorso tra diverse postazioni. La partecipazione è gratuita, e ogni partecipante riceverà una simpatica sorpresa, fino a esaurimento scorte. Saranno presenti anche l’Elfo, la trucca bimbi e l’immancabile Babbo Natale!

Anche quest’anno l’attività ludico-divulgativa si terrà nella centrale Via Marenco, a partire dalle ore 14. In caso di maltempo, invece, nella palestra delle scuole medie.

“Dalle esperienze delle scorse edizioni – spiegano dalla Croce Bianca – un evento bellissimo, sia per l’opportunità concessa ai bambini di imparare manovre essenziali che possono fare la differenza in caso di guai, sia per il regalo che ci fanno i giovanissimi con il loro travolgente ed emozionante entusiasmo.”

Si ringraziano sin da ora per il prezioso contributo il Banco Azzoaglio, il consulente Paolo Roà di Azimut, la Noberasco SpA e la Panetteria Fratelli Prato di Nucetto.