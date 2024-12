Cuneo, grande partecipazione e tanto interesse per l'incontro con la dottoressa Paola Arneodo

Numerosa la partecipazione al terzo degli INCONTRI DELL’AUSER, realizzato presso la Casa del Quartiere Donatello dall’Auser Cuneo e vallate.

Lunedì 2 dicembre, dalle ore 16,30 alle ore 17,45, è stata la volta della dott.ssa Paola Arneodo, Fisioterapista presso l’ASL CN1. L’argomento dell’incontro è stato “IL NOSTRO CORPO, SAPER CONVIVERE CON L’INVECCHIAMENTO”. Quello che ha colpito della relatrice, oltre all’esperienza ed alla professionalità, è stata l’umanità. Paola Arneodo ha rimarcato quanto sia importante per un professionista in genere, e soprattutto per un professionista della sanità, saper approcciarsi a chi si assiste in modo mirato, riconoscendo l’unicità di chi ci sta di fronte.

Nell’esposizione delle problematiche che l’invecchiamento comporta, per quanto riguarda il sistema muscolo-scheletrico, sono stati dati consigli concreti, dopo aver dato ragguagli sulla fisiologia dei muscoli e delle articolazioni. Come, ad esempio, affrontare i risvegli notturni per andare ai servizi creando un ambiente il più sicuro possibile, con ausili per alzarsi, sino a predisporre una comoda vicino al letto. Questo soprattutto per chi vive da solo e deve stare attento ad evitare cadute. Sono stati illustrati semplici esercizi per mantenere valide le articolazioni, i muscoli e la circolazione sanguigna.

Numerose sono state le domande da parte del pubblico, a cui Paola Arneodo ha saputo rispondere in modo chiaro, condendo le risposte con una discreta ironia per stemperare il pessimismo.

Il prossimo incontro sarà lunedì 13 gennaio 2025, sempre dalle ore 16,30 alle ore 17,45, presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Rostagni 23 a Cuneo. Sarà presente il dott. Marco Marabotto, geriatra dell’Ospedale S. Croce e Carle che parlerà di: LA SALUTE DELL’ANZIANO.

Ingresso libero.