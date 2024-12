La Sinistra Tanaro ha la sua Comunità Energetica Rinnovabile

Il Roero ha la sua comunità energetica rinnovabile. Costituita nel maggio scorso tra le prime in regione, la Cer Roero compie un passo decisivo verso il futuro entrando nella fase di piena operatività. L’importante traguardo è stato raggiunto venerdì 29 novembre con la ratifica, alla presenza dei sindaci dei 20 Comuni soci fondatori e di un notaio, delle modifiche statutarie richieste dal Gestore dei Servizi Elettrici (Gse), rendendo così possibile l’attivazione delle prime cabine primarie.

Già decine di cittadini e aziende si sono connessi al sito www.ceroero.it per inviare la domanda di adesione, approfittando dei benefici riservati ai primi iscritti.

Tra questi l’accesso a incentivi Pnrr per impianti fotovoltaici: disponibile per residenti in Comuni con meno di 5mila abitanti, grazie a un contributo al 40% per la realizzazione degli impianti.

La Cer Roero supporta poi i soci nella gestione delle pratiche Gse tramite il progetto europeo Alcotra, in collaborazione con l’Environment Park di Torino.

Sia i semplici consumatori che i "prosumer" (produttori-consumatori) possono poi ottenere la “tariffa premio” per l’energia scambiata all’interno della comunità.

È infatti possibile essere un semplice consumatore con l'utenza di casa (senza alcun investimento o rischi e senza cambiare fornitore di energia) o un produttore-consumatore, il cosiddetto "prosumer" che, oltre a continuare ad auto-consumare la propria energia e a "vendere" l'energia in esubero con il "ritiro dedicato", riceve per questa quota di energia eccedente i propri bisogni, un incentivo se altri soci della Cer la consumano nello stesso momento (anche in questo caso senza ulteriori investimenti o rischi di perdite). Da sottolineare inoltre come la presenza di enti pubblici quali soci della Cer massimizza inoltre l’incentivo che possono ricevere coloro che hanno realizzato un impianto con il contributo PNRR 40%.

"A partire da gennaio 2025 – fa sapere l’organizzazione – , saranno organizzati incontri pubblici per approfondire le opportunità offerte dalla Cer Roero. Nel frattempo è possibile visitare il nostro sito www.ceroero.it, dove è possibile saperne di più e lasciare i propri contatti per ricevere aggiornamenti".

Per richieste è possibile contattare la Cer Roero alla mail info@ceroero.it .