All'Open Baladin di Cuneo proseguono gli showcooking Coldiretti: protagonista la tuma di pecora

Sono oltre 1.200 i giovani agricoltori che presidiano i territori della Granda, contribuendo a salvaguardare la biodiversità e la bellezza del paesaggio e perpetuando un patrimonio unico di produzioni agroalimentari tipiche. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo alla vigilia del nuovo show cooking firmato Coldiretti Campagna Amica in programma domani, giovedì 5 dicembre, a partire dalle 18, all’Open Baladin di Cuneo. Protagonista sarà la Tuma di Pecora delle Langhe, presentata dalla giovane allevatrice Valentina Allaria, che nella sua azienda agricola “Il Forletto” di Murazzano, alleva 585 capi di pecora delle Langhe, razza autoctona in via di estinzione.

“Nel Dopoguerra – spiega Valentina Allaria – si contavano 45mila capi di questa razza, mentre oggi il numero si è drasticamente ridotto a 1.560. Le pecore di questa razza sono adatte soprattutto alla produzione di formaggi, grazie al loro latte di altissima qualità”.

Nel caseificio aziendale Valentina e la sua famiglia producono, tra gli altri formaggi, la tuma di pura pecora delle Langhe, realizzata a latte crudo per mantenere tutte le componenti naturali della materia prima ed esaltarne il sapore ricco e pieno, che deriva da un’alimentazione basata sul consumo di erba fresca.

Mentre Valentina racconterà la sua realtà aziendale e le curiosità legate alla produzione della tuma, gli insegnanti e studenti del corso ENAIP ad indirizzo ristorazione utilizzeranno questo prodotto in ricette realizzate in diretta, che i partecipanti allo show cooking potranno gustare in abbinamento a sorsi di birra Baladin e da cui potranno prendere spunto per i loro menù delle Festività.

“Lo show cooking di questa settimana – dichiara Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale Campagna Amica – sarà un’occasione imperdibile per assaporare una tipicità del nostro territorio e conoscere la cura che i nostri agricoltori ripongono in ogni fase di trasformazione dei propri prodotti. Sarà anche un momento per apprezzare il ruolo chiave dei pastori, che, nonostante le difficoltà, scelgono di salvare dall’estinzione razze autoctone e si impegnano a presidiare territori marginali contro i rischi di degrado, abbandono e dissesto idrogeologico”.

Appuntamento dunque per giovedì 5 dicembre alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).