Studenti dell'Arimondi Eula in visita alla sede della cassa di Risparmio di Savigliano

Giovedì 28 novembre gli allievi della classe IV ^ D AFM si sono recati presso la sede centrale della Banca CRS in Piazza del Popolo per una visita che rientra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e nel curriculum di orientamento formativo.

Ad accoglierli nell’aula corsi c’era il Dott. Alberto Ghio, responsabile dell’area Finanza Estero e Tesoreria, la sig.ra Tiziana Tavella e la Dott.ssa Erica Aquilano del Marketing che ha spiegato agli studenti gli obiettivi di sviluppo della Banca CRS che mettono al centro la sostenibilità. Il Dott. Ghio ha spiegato l’origine della Banca presente sul territorio dal 1858 e che si estende sull’asse Cuneo-Torino con prospettiva di ampliamento. Punta all’innovazione restando sempre attenta e vicina alle realtà locali.

In seguito sono intervenuti i relatori Dott. Marco Caldano, addetto finanza, che, molto chiaramente ha spiegato gli strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, titoli di Stato e fondi di investimento, mettendo in luce opportunità di guadagno e rischi a loro correlati.

Il Dott. Alberto Raspo, responsabile servizi Bancassicurazioni, invece, ha approfondito l’argomento Fondo Pensioni, spiegando tecnicamente il loro funzionamento e sottolineando come sia un argomento più che mai attuale che riguarda anche le giovani generazioni. In questi anni in cui il walfare statale cambia rotta, il tema della previdenza deve essere preso in considerazione il più presto possibile per garantirsi, in futuro, un tenore di vita decoroso anche dopo la vita lavorativa.

Tutti argomenti di estremo interesse per gli allievi che vanno a consolidare quanto studiato in classe nelle materie di indirizzo.

Al termine dell’incontro allievi e insegnanti hanno ricevuto in regalo, oltre al calendario, la maglietta “crs bank” che con il suo QR Code permette di conoscere l’organizzazione della Banca CRS e la sua mission.

Studenti e docenti della classe 4^ D AFM insieme al Dirigente Scolastico ringraziano vivamente la Banca CRS per la disponibilità e l’accoglienza che ogni anno riserva all’I.I.S. “Arimondi-Eula”.