Paura a Busca per un cavallo imbizzarrito in mezzo alla strada

Un messaggio a caratteri cubitali e poco spazio lasciato all'interpretazione: "PERICOLOSISSIMO!!!!!! Sulla strada direzione Tarantasca - altezza dopo San Barnaba…UN CAVALLO LIBERO MI E’ SALTATO DAVANTI ALLA MACCHINA MENTRE RIENTRAVO A CASA!!!!

E’ PERICOLOSISSIMO!!!!!!!!!!"

Lo ha condiviso un utente di Facebook nel gruppo "Sei di Busca se", pubblicando anche la foto del bellissimo animale, ovviamente molto spaventato, in mezzo alla strada e in piena corsa. L'uomo ha chiamato il 112, anche perché, come scrive lui stesso, la situazione di pericolo era oggettiva. L'animale è stato recuperato e restituito alla padrona, come scrivono altri utenti sotto il post, condiviso oltre 200 volte.