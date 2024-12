A gennaio sarà Brondello la sede del Consiglio provinciale itinerante

Brondello sarà protagonista, nel gennaio 2025, di un Consiglio Provinciale itinerante della Provincia di Cuneo. La data precisa è in attesa di essere stabilita e comunicata. La volontà di portare in Valle Bronda l’assise provinciale si è manifestata durante una riunione in seno agli amministratori dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, desiderosi di poter condividere alcune questioni agli organi competenti. Alla richiesta effettuata al presidente della Provincia (e Sindaco di Mondovì), Luca Robaldo, ne è seguita immediata disponibilità.

La scelta della sede è ricaduta su Brondello, il cui Sindaco Paolo Radosta è stato artefice dell’organizzazione. Il consiglio permetterà a tutti i Sindaci dell’Unione d’interfacciarsi in maniera diretta con l’amministrazione provinciale. Nella stessa giornata la cantoneria provinciale assicura che sarà disponibile ad effettuare sopralluoghi in merito alla situazione asfalto della provinciale ed alla programmazione della bitumatura.

“Un grande onore per Brondello, che torna al centro delle dinamiche politiche del nostro territorio e protagonista della programmazione futura. Siamo onorati di poter avere ospiti tutti i componenti del consiglio provinciale, ed in particolare il presidente Robaldo; che voglio ringraziare a titolo personale per l’attenzione che dedica alla piccole realtà comunali” il commento del Sindaco Radosta.

Gli fa eco il consigliere provinciale Roberto Baldi, Sindaco di Bagnolo Piemonte: “Ringrazio l’amico Paolo Radosta per questa iniziativa lodevole e che porta la voce del nostro territorio all’attenzione del Consiglio Provinciale. Considere l’iniziativa del consiglio itinerante con grande positività, io stesso nel piccolo la copio nel mio Comune andando a portare il consiglio nelle frazioni. E’ un modo per essere vicini al territorio, ascoltandolo per intero e permettendo una più ampia partecipazione dei cittadini nei confronti dell’ente. Uscire fuori dal palazzo, vuol dire anche “ci siamo, vi ascoltiamo”. Una grande occasione per Brondello e per l’Unione di cui fa parte, complimenti”.