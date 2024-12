Fdi, Fondi per la montagna, oltre 2 milioni per tutela del territorio, scuole ed anziani

Buone notizie per le Unioni Montane del Piemonte. Sono oltre 2 i milioni di euro di risorse stanziati dalla Regione per le aree montane. Gli enti rappresentanti dei territori interessati riceveranno un contributo dietro presentazione e successiva approvazione, di schede progettuali con scadenza 15 gennaio 2025.

I progetti dovranno riguardare principalmente: lavori di prevenzione per il dissesto idrogeologico, interventi di riqualificazione per le scuole e per i servizi relativi agli anziani.

Per il 2025, inoltre, sono previsti nuovi bandi con fondi provenienti dal Fosmit, il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane: in arrivo il bando DAE, per la dotazione di defibrillatori ed il bando per il recupero dei terrazzamenti.

“Grazie a queste risorse regionali - afferma Federica Barbero, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte - saranno finanziati progetti a difesa del territorio contro il dissesto idrogeologico e a sostegno di scuole ed anziani.

L’impegno di Fratelli d’Italia è di sostenere in ogni modo la montagna che rappresenta un patrimonio prezioso per il Piemonte. La difesa del territorio ed il rafforzamento dei servizi per la popolazione, sono elementi indispensabili per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di sviluppo per la montagna” conclude Barbero.