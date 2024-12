Sci di fondo: a Slingia via alla Fesa Cup, in gara i cuneesi Ghio e Carollo

Prende il via nel fine settimana a Slingia, in provincia di Bolzano, il cammino stagionale della Fesa Cup con tre giorni di gare che proporranno nell’ordine una sprint in tecnica libera venerdì 6 dicembre, seguita nelle due successive giornate da una prova in tecnica classica con partenza individuale ed una mass start in tecnica libera, tanto per i senior quanto per gli junior.

Sono venticinque gli atleti azzurri complessivamente convocati dal direttore tecnico giovanile Paolo Rivero che ha selezionato per l’occasione la campionessa mondiale juniores in carica Maria Gismondi, Virginia Cena, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol Nadine e Beatrice Laurent, Romina Bachmann, Marie Schwitzer e Marit Folie al femminile, Gabriele Matli, Tommaso Cuc, Federico Pozzi, Niccolò Bianchi, Marco Pinzani, Davide Negroni, Davide Ghio, Martino Carollo, Giacomo Petrini, Teo Galli, Fabrizio Poli, Aksel Artusi, Alessandro Chiocchetti, Giovanni Ticcò, Riccardo Bernardi e Daniel Pedranzini al maschile.