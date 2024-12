Volley A1F, Cuneo-Conegliano 0-3. Signorile: "Confronto stimolante ma proibitivo, abbiamo fatto delle belle cose" [VIDEO]

Davanti al proprio pubblico le Gatte della Honda Olivero Cuneo hanno affrontato le campionesse d'Italia e d'Europa del Prosecco DOC Imoco Conegliano allenate da Santarelli, squadra che al momento occupa imbattuta la prima posizione in classifica.

Il match si è chiuso con un tondo 0-3 a favore delle ospiti venete, ma le Gatte sono riuscite a mettere in campo dei bei sprazzi di gioco, lavorando bene in team e riuscendo ad aggiudicarsi scambi non scontati.

In particolare, all'inizio del secondo set le Cuneesi hanno spiazzato le avversarie con una grande partenza, in cui sono riuscite a portarsi avanti per 3-0 prima e 6-1 poi. Le Pantere di Conegliano hanno poi fatto valere la propria superiorità tecnica e tattica, ma per le Gatte è stata un'ottima occasione per mettere in pratica l'atteggiamento e la grinta che serviranno nelle prossime giornate.

Così capitan Noemi Signorile si è espressa a fine match: "Si sono viste delle belle cose su cui continueremo a lavorare. Adesso inizia per noi una fase importante".

Appuntamento quindi a domenica 8 dicembre per la dodicesima giornata contro Volley Bergamo. Inizio alle 17:00.