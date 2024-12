A Busca natale comincia domenica 15 dicembre con il Mercatino

“Sono tanti i motivi per passare una domenica intensa a Busca in vista del Natale - invitano il sindaco, Ezio Donadio, e l’assessore alle Attività e al Commercio, Diego Bressi - l'appuntamento è per il 15 dicembre! Il Mercatino è un momento importante dello shopping e del commercio di prossimità, ma anche per le associazioni e gli enti del territorio, per tutti i cittadini e per i tanti che ci raggiungono anche da fuori”.

Oltre ai negozi aperti tutto il giorno, ci saranno momenti dedicati alle famiglie, a chi ama scoprire e curiosare, dedicati ai bambini, agli spettacoli, alle visite e al buon cibo a cura di diverse associazioni ed enti con la regia della Fondazione Amleto Bertoni.

Citiamo il locale gruppo Alpini per il Vin Brulè, il Comitato di Attissano per i Mundaj, il Comitato di San Martino per la Polenta in Piazza, l'associazione “Il Salotto delle donne” per il Villaggio di Babbo Natale, tutti in piazza della Rossa.

Di piazza in piazza, ci si sposta poi per incontrare le tante altre proposte di food all’aperto, artigiani e hobbisti. Datameteo Educational sarà protagonista di diversi momenti di scoperta legati alla solidarietà: dalla Musica nel Balon, per volare in un battito di note con M&M Acoustic Trio, ai Ciceroni del Vento, educational per bambini e non, passando per gli Elfi nel Balon nella cesta della mongolfiera. In Casa Francotto la Mostra sulle Opere di Carità si espanderà con l’esposizione in strada degli elaborati del Liceo Artistico Bianchi Virginio di Cuneo delle classi 4° e 5° D e 5° F con il prof. Giorgio Giordano e la prof.ssa Alessia Clema e delle opere di:

omenico Zanelli, scultore, con la mostra ‘La poesia della mia terra’

Marco Tulli, architetto, pittore e scultore, con la mostra ‘Goccia di luce’

Guglielmo Bauducco, fotografo, con la mostra ‘La poesia della mia terra’

Dario Scaraffia, scultore del legno, con la mostra ‘Dal legno con amore, alla poesia’

Vincenzo Ingrassia, pittore, con la mostra ‘Natura’

Ivan Maccagno fotografo, con la mostra 'Portrait'

Paolo Viglione fotografo, con la mostra ‘Masnà’

Coraline Studio di Genea Lentini piercing con le foto di alcuni dei suoi lavori

L’ inaugurazione del Mercatino di Natale è alle ore 10 con la Banda Musicale di Castelletto di Busca.