A Monforte lavori per il cimitero e il manto stradale: investiti 290.000 euro

A partire dalla primavera 2025 prenderanno il via importanti interventi di riqualificazione a Monforte d'Alba, con un investimento complessivo di circa 290.000 euro destinato al cimitero comunale e alla manutenzione di via Ospedale, parte della Basiglia. Il sindaco Livio Genesio ha illustrato i dettagli di un progetto che punta a migliorare i servizi e la qualità degli spazi pubblici.

I lavori al cimitero comunale prevedono due interventi principali. Da un lato, la ristrutturazione del fabbricato d’ingresso, con il rifacimento delle pavimentazioni, dei servizi igienici e la riqualificazione della parte storica della struttura. Questo intervento avrà un costo stimato di 88.000 euro. Dall’altro, nella zona nuova del cimitero, verranno realizzate cinque edicole funerarie, ognuna con 12 loculi, per un costo complessivo di 140.000 euro.

"Questi lavori rappresentano l'inizio di un percorso più ampio di rinnovamento del cimitero," spiega il sindaco Genesio. "Abbiamo già avviato la progettazione per la pavimentazione in pietra della parte calpestabile, la manutenzione del marmo nelle aree storiche e il rifacimento di alcune coperture. L’obiettivo è intervenire gradualmente, suddividendo i lavori in più lotti per ottimizzare le risorse".

Oltre al cimitero, un ulteriore intervento riguarderà via Ospedale, nella parte della Basiglia, con il rifacimento del manto stradale. Questo progetto, dal costo di circa 60.000 euro, è attualmente in fase di completamento burocratico e vedrà l’avvio dei lavori anch’esso in primavera.

"Stiamo procedendo passo dopo passo, affidando i lavori e pianificando con attenzione le priorità," aggiunge Genesio. "Questi interventi non solo miglioreranno i servizi per i cittadini, ma contribuiranno a preservare il decoro e la funzionalità degli spazi pubblici".