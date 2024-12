Castelletto Stura, nuovo asilo nido vicino al completamento. Famiglie invitate a manifestare il proprio interesse all'iscrizione

Manca ormai poco al completamento del nuovo polo per l’infanzia di Castelletto Stura, una struttura moderna che ospiterà sia la nuova scuola dell’infanzia sia l’atteso asilo nido, un servizio molto richiesto dalla comunità locale.

Per organizzare al meglio la prossima apertura, il Comune invita le famiglie interessate a compilare una manifestazione di interesse per l’iscrizione dei propri figli o nipoti.

Il servizio sarà aperto non solo alle famiglie residenti a Castelletto Stura, ma anche a quelle provenienti da altri comuni. È possibile esprimere il proprio interesse compilando il modulo disponibile online sul sito del Comune di Castelletto Stura nella sezione dedicata.

"Le famiglie sono invitate a fornire tutti i dati richiesti in maniera completa – è l'invito che arriva dal Comune –. Questo passaggio sarà fondamentale per la programmazione del nuovo servizio, che rappresenta un importante passo avanti per il territorio e per il supporto alle giovani famiglie".