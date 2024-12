Narzole, "Casa Balocco" ospiterà un presepe di oltre 20 metri quadrati

"Casa Balocco", a Narzole (davanti alla chiesa parrocchiale), al secondo piano, ospiterà un presepe di oltre 20 metri quadrati, creato dall'artista Emilio Burri, che riproduce perfettamente un borgo degli anni 60 curato nei minimi particolari: dalla scenografia complessiva ai più piccoli dettagli, esterni e interni, di ogni abitazione, istituzione e attività. Nello stesso salone, saranno anche ospitati più di settanta presepi di carta, ristampe degli originali provenienti da mezza Europa e risalenti dalla seconda metà del 1800 fino al 1980.

Al primo piano si potrà ammirare un presepe costruito interamente da un'appassionata di Narzole; sotto l'ala, invece, sarà visibile un'originale Natività creata all'uncinetto dalle volontarie del "Progetto scaldacuore ODV ETS" della sezione di Narzole, su sagome create dagli antichi mestieri di Salmour. Completano questa ricca proposta un presepe degli anni 70 della parrocchia e il grande presepe meccanico allestito nella chiesa parrocchiale.

Tutto questo sarà inaugurato l'8 dicembre al termine della Messa (ore 12.10 circa) e sarà visitabile ogni domenica fino al 24 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18 o su appuntamento, qualsiasi giorno, telefonando a Luca 348 2339374 e Emilio 333 878 8413.

Non va dimenticato che ai Lucchi ha già preso il via, nella frazione di S. Antonino, un presepe che si snoda lungo le strade, costituito da 220 figure di compensato a grandezza naturale dipinte a mano; un'esperienza da vivere passo a passo e che domenica 15 si animerà per in pomeriggio speciale.

Infine, dal 10 al 20 dicembre si ripropone l'invito a tutti quelli che lo desiderano di portare un presepe da sistemare sotto il viale, partecipando così all'ormai tradizionale concorso che vedrà le premiazioni il giorno dell'epifania.

Tutto questo è ciò che vi aspetta a Narzole per il Natale, un vero e proprio "paese di presepi", luogo incantato dove passare attraverso le tante rappresentazioni della natività: tutte diverse, ma tutte uguali nel desiderio di celebrare la più sentita ricorrenza religiosa anche attraverso l'arte, la passione e la bellezza.