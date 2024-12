Occasione di approcciare direttamente con il mondo del lavoro per gli studenti del Denina Pellico

Nel pomeriggio del 4 dicembre, presso la sede del Pellico, gli studenti di quarta e quinta del Denina Pellico Rivoira hanno potuto fruire di un approccio diretto con il mondo del lavoro grazie alla possibilità di incontrare i rappresentanti di ventitré aziende ed enti del territorio che hanno proposto loro colloqui di lavoro.

L'evento, alla sua seconda edizione, è stato organizzato da docenti dell’Istituto Denina Pellico Rivoira (la prof.ssa Bollati, figura strumentale incaricata delle relazioni con le realtà produttive del territorio, e il prof. Rinaldi, responsabile dell’orientamento) in collaborazione con l'Agenzia Piemonte Lavoro Centro per l'impiego di Saluzzo con l’obiettivo di colmare la distanza fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.

Gli studenti delle quinte hanno potuto proporre i loro curricula alle aziende e simulare colloqui di lavoro, quelli delle quarte cercare realtà in cui svolgere le ore di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, gli stage in azienda). Hanno partecipato alla giornata numerose aziende e realtà produttive, nonché importanti enti e fondazioni come gli ITS Academy, Obiettivo Orientamento Piemonte, Eures e Europe Direct, la Fondazione Bertoni, i Carabinieri, la Polizia di Stato e l’Esercito.

Gli operatori del Centro per l’impiego di Saluzzo, uno dei 31 Centri per l'impiego piemontesi che l'agenzia Piemonte Lavoro - ente pubblico strumentale - coordina in materia di politiche attive del lavoro, indirizzavano gli studenti dando loro informazioni riguardo gli enti o le aziende dislocati nelle varie aule.

L’esperienza del Salone si è rivelata costruttiva e indubbiamente utile per gli studenti che hanno intenzione di affacciarsi al mondo del lavoro nell’ottica di una sempre crescente collaborazione fra la realtà scolastica e quella lavorativa del territorio.