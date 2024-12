Concerto di Natale dell'Academia Montis Regalis

Si avvicina una data particolarmente cara all’Academia. Il 22 dicembre si terrà il concerto di Natale che vedrà esibirsi l’orchestra dei Giovani dell’Academia Montis Regalis diretti dalla nuova direttrice musicale Chiara Cattani. Il concerto vedrà anche esibirsi il coro delle voci bianche del Sistema Scuole di Musica e la corale “Ensemble corale Il Giglio” .



I Giovani dell’Academia saranno a Mondovì per le prove a partire dal 18 dicembre e avremmo pensato di organizzare una serata con cena, la sera del 18 dicembre, presso gli splendidi spazi del settecentesco Refettorio dei Monaci di Casa Regina Montis Regalis accanto al Santuario di Vicoforte: per celebrare, insieme con i Giovani Musicisti che saranno presenti con noi tutta la sera, il Natale e l’arrivo del Nuovo Anno, e anche contemporaneamente presentare formalmente in via esclusiva agli Amici la nuova Direttrice musicale Chiara Cattani, ed esporre la ricca attività in programma per il 2025.

In particolare, nel 2025, si festeggerà il grande compositore palermitano Alessandro Scarlatti e l’Academia celebrerà il 300° anniversario della sua morte a Napoli con la realizzazione di una nuova opera “ Il Ciro”.



Durante la cena, verrà proposto un interessante approfondimento sulle musiche di Alessandro Scarlatti, arricchito da curiosi aneddoti. Oltre che un interessante momento culturale e un gioioso incontro conviviale, la serata vorrà essere anche l’occasione per raccogliere fondi a sostegno delle borse di studio e delle importanti attività di formazione legate alla nostra, sempre più prestigiosa, Orchestra Giovanile.

La quota di partecipazione è di 40 euro a persona. Per prenotarsi telefonare a: Carla Toscano ​​348 0465994, o Claudia Rozio ​338 7113975. Dal momento che i posti sono limitati, avrà prelazione chi si prenoterà prima.



Il ricavato della serata andrà a coprire il costo della cena degli Amici, quello della cena dei Giovani Musicisti e, si spera, in base alle iscrizioni anche a versare una somma alla Academia.