I Mercatini di Natale: tutto è pronto anche a Dronero

“L’8 dicembre a Dronero significa soltanto una cosa: Mercatini di Natale!”



Tutto è pronto per domani, dove in piazza Martiri e sotto l’ala del teatro arriveranno le bancarelle di hobbisti ed artigiani. Inoltre, street food, voli panoramici in elicottero, giri in carrozza percorrendo le vie del centro, Babbo Natale che incontra i bambini e sempre per i bambini laboratori a tema in Sala Milli Chegai dalle ore 14:30 alle ore 17:30. In piazza Allemandi ci sarà l’esposizione delle moto storiche e ci si potrà anche scatenare a ritmo di danze occitane con il gruppo Viroundar. Magiche saranno le luci di Natale.



Domani Dronero si vestirà così di tradizione e sorrisi. I Mercatini di Natale sono organizzati dalla Proloco con il supporto tecnico ed economico del Comune di Dronero.