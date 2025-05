"L'amore ai tempi dello schermo": la Fondazione Bottari Lattes ad Alba per la notte bianca delle librerie

Per la prima volta la Fondazione Bottari Lattes partecipa alla Notte Bianca delle Librerie di Alba, che quest’anno giunge alla sua quindicesima edizione con un calendario di eventi che si svilupperà dal 6 all’8 giugno 2025. La Fondazione supporta l’iniziativa e collabora attivamente con un evento in programma durante la manifestazione.

Sabato 7 giugno alle 17,30 la Sala Riolfo della Biblioteca Civica della città ospiterà l’appuntamento L’amore ai tempi dello schermo. Idealizzazione amorosa e disincarnazione nel romanzo “L’amore è niente” di Mario Lattes. I temi trattati nel testo, pubblicato nel 1985, in cui si racconta la storia di un uomo che si innamora di un’annunciatrice televisiva credendosi ricambiato, sono riletti in chiave contemporanea dal professor Valter Boggione e dalla dottoressa Elena Bottari. I relatori, moderati dal giornalista Paolo Rastelli, metteranno in luce l’attualità del romanzo, che parla con inquietante precisione della solitudine e dello scacco esistenziale dell’individuo di fronte alle tecnologie, approfondendo come l’intelligenza artificiale stia conquistando lo spazio che Mario Lattes affidava alla Signorina Buonasera. Il reading di alcuni dei passaggi più significativi è affidato all’attore Luca Occelli. L’incontro è a ingresso libero e non richiede prenotazione.

L’appuntamento alla Notte Bianca delle Librerie di Alba rappresenta un ulteriore tassello nella missione educativa e culturale della Fondazione, che fin dalla sua nascita sostiene attivamente la lettura attraverso progetti di ampio respiro come il Premio Lattes Grinzane, il quale ogni anno vede la partecipazione di quattrocento studenti provenienti da tutta Italia, chiamati a leggere, confrontarsi e votare le opere in concorso.

A fare da palcoscenico all’intera manifestazione, il centro storico della città con tre giorni dedicati ai libri e alla lettura: in programma incontri con gli autori, laboratori per bambini, letture ad alta voce e accompagnamento musicale a cura degli allievi e delle allieve del civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio e il supporto della Fondazione Bottari Lattes, coinvolge le librerie cittadine La Torre, Marameo, Milton, Mondadori e San Paolo. Il programma si aprirà venerdì 6 giugno alle ore 21 con un’anteprima al Teatro Sociale di Alba, per poi proseguire sabato 7 giugno dalle 15 alle 24 e domenica 8 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 22.