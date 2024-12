Emilio Bosio confermato alla guida dell’Ordine Medici Veterinari

Presidente il confermato Emilio Bosio, vice Simonetta Riva, anche lei confermata; nel direttivo la segretaria Maria Prin Abeil, il tesoriere Maurizio Alliani e i consiglieri Aurelio Blesio, Piero Iannello, Silvia Naso, Luca Orlando e Emanuele Peirone.

Questa la composizione del rinnovato direttivo eletto in seno all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo, le cui elezioni si sono svolte nei giorni tra il 24 e 25 novembre scorsi.

La consultazione ha portato anche al rinnovo del Collegio dei Revisori, con la nomina degli effettivi Mattia Campana e Giulia Feraudi, insieme a quella del supplente Davide Grande, mentre resta da definire la figura del presidente, da individuare tra i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

"Il programma che impegnerà il direttivo neo-eletto per il prossimo mandato della durata di quattro anni si propone di affrontare diversi obiettivi – spiega il presidente Bosio –. Innanzitutto, proseguire il dialogo interno alla categoria armonizzando le vedute comuni, e promuovendo confronti e dibattiti utili alla crescita generale. Porsi come garante e promotore della categoria nei confronti delle sfide e delle innovazioni che la Medicina e la Scienza contemporanee portano alla ribalta. Affrontare tematiche quali l’applicazione di nuove tecnologie in Medicina Veterinaria, con particolare riferimento all’Intelligenza Artificiale, sfide che coinvolgono tutti i professionisti, stimolandoli ad aggiornarsi e formarsi sui nuovi temi".

"La categoria dei Medici Veterinari – prosegue il dottor Bosio – è composta da diverse “anime” che spaziano dalla cura degli amici a quattro zampe, che ormai sono entrati a far parte delle nostre famiglie, alla cura e tutela degli animali produttori di alimenti di origine animale per arrivare al controllo delle produzioni primarie dei derivati e per garantire la salubrità di tutto ciò che arriva sulle tavole dei consumatori. A tale proposito, la formazione e l’aggiornamento professionale a 360° sono tra gli obiettivi che il Consiglio dell’Ordine provinciale si propone di offrire ai colleghi, oltre alla divulgazione delle conoscenze dei propri iscritti anche a un pubblico più ampio, rappresentato da consumatori finali, proprietari di animali e operatori dei settori produttivi, organizzando serate e percorsi formativi ad hoc".

"Un tema che sta anche a cuore al rinnovato Consiglio è l’accompagnamento e l’inserimento dei colleghi nuovi iscritti negli svariati ambiti lavorativi che la professione in evoluzione propone, diffondendo la consapevolezza che, oltre la cura dei cani e dei gatti, il Medico Veterinario è il professionista che per competenze rappresenta un punto di riferimento delle filiere agroalimentari, assicurando il rispetto delle norme sul benessere animale, garantendo la buona salute, vigilando sull’uso del farmaco veterinario", conclude il presidente.