Granda Lavoro, un successo l'edizione 2024: tanti i candidati ai job speed date di Cuneo, Savigliano, Bra e Alba

Sono stati complessivamente oltre 400 i partecipanti all’evento di Granda Lavoro “Open Day On Tour 2024”, svoltosi in modalità itinerante in quattro incontri nelle altrettante sedi dell’agenzia presso le sedi Confcommercio di Cuneo in via Avogadro 32 (14 novembre), Savigliano in via Mabellini 2/1(21 novembre), Bra in piazza Giolitti 8, (28 novembre) e Alba in piazza San Paolo 3 (5 dicembre).

Il collaudato format proposto dall’Agenzia per i servizi al lavoro della Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, ha attirato candidati attenti e interessati, che sono stati coinvolti in diversi momenti strutturati sulle esigenze del mondo del lavoro e contestualizzati nell’attuale momento storico.

Vivaci e interattive, le giornate dell’Open Day organizzate in due momenti distinti.

Al mattino i candidati intervenuti sono stati coinvolti in laboratori di approfondimento pratici ed efficaci, con l'intervento dei Centri per l’Impiego, incentrati sulla ricerca attiva del lavoro, sull’impostazione dei colloqui, sulla stesura del curriculum vitae e su come valorizzare le proprie competenze trasversali (soft skills) nella presentazione a un potenziale datore di lavoro. Ogni attività è stata condotta e affiancata da esperti del settore e personale qualificato. In alcune sedi hanno anche partecipato numerosi studenti delle classi quinte di istituti tecnico-professionali, particolarmente interessati ad uno sbocco lavorativo post maturità. L’incontro è stato anche occasione per scoprire i corsi gratuiti post-diploma e le opportunità offerte dal bando GOL*.

I pomeriggi sono stati dedicati al Job Speed Date GOL*, i colloqui diretti tra le aziende (che erano complessivamente una quarantina) e le oltre 180 persone alla ricerca di un’occupazione o interessate a un cambio di attività e/o mansione: un confronto diretto ideato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, molto apprezzato dalle aziende intervenute.

Il Programma GOL* (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), avviato nel 2022 nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR Italia, Missione 5, Componente 1). L’obiettivo del programma è l’attivazione di nuovi percorsi formativi utili all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

L’evento – importante momento di approfondimento e apprendimento - si connota sempre più come un’occasione immancabile per un pubblico desideroso non soltanto di trovare un’occupazione, ma anche di approcciare nel modo corretto il contesto economico e il mondo del lavoro.

«L'Open Day si conferma un appuntamento atteso da una platea di persone sempre più numerosa, grazie alla concretezza dell’approccio ai temi occupazionali – sostiene Silvia Anselmo, vice presidente di Granda Lavoro -. È un modo efficace di garantire ai partecipanti un punto di vista agevolato sulla realtà. La versione “itinerante” sperimentata quest’anno ha raccolto un ottimo consenso, tale da consentirci di riprogrammarla in futuro con la speranza di fornire un servizio di alta qualità sia a chi cerca un impiego, sia alle imprese che lo offrono».

Si ricorda che l'Agenzia Granda Lavoro rappresenta una piattaforma affidabile ed efficace sulla quale caricare la propria ricerca di impiego, offre alle imprese un servizio qualificato di ricerca e selezione del personale, generando un matching tra domanda e offerta mediato dall'accurato screening svolto dal team delle quattro sedi.