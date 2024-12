Il maresciallo ultracentenario Renato Quaglia torna in tv: oggi in diretta a Pomeriggio Cinque

Continua ad attrarre l'interesse anche dei media nazionali la storia del maresciallo Renato Quaglia che, a 106 anni, è il Carabiniere più longevo d'Italia.

La sua storia l'avevamo raccontata, attraverso una video intervista, lo scorso 25 aprile in occasione del suo compleanno (leggi qui) e negli scorsi mesi è stato invitato a intervenire più volte in televisione, anche come ospite a "Fuori dal Coro" con Mario Giordano.

Oggi, all'Opera Pia Garelli di Garessio, dove è ospite da alcuni anni, per conoscere il maresciallo è presente una troupe di Mediaset. Quaglia, infatti, che negli scorsi giorni ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune, sarà ospite di Myrta Merlino a "Pomeriggio Cinque".

Salvo modifiche alla programmazione sarà in diretta alle 17.30 du Canale 5.