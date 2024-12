Le Cirque porta a Mondovicino i migliori Top Performers al mondo

Rien ne va plus, il grande momento è arrivato. Giovedì sera 12 dicembre alle ore 21 i riflettori si accendono sull’eccezionale spettacolo di ALIS Theatre, che approda all’Arena Big Top Theatre di Mondovicino nel Christmas Tour invernale 2024/2025 di Le Cirque Top Performers.

Adrenalina e divertimento assicurato nei sei show in programma, nei quali una serie di artisti internazionali di fama mondiale incanterà la platea con numeri mozzafiato.

Nomi nuovi, in gran parte provenienti dal famoso Cirque du Soleil, ma anche prestigiose riconferme, saranno capaci di meravigliare gli spettatori della Granda con esibizioni ai limiti delle possibilità umane.

Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente creata appositamente per lo spettacolo con coreografie, scenografie e luci in un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

“Il segreto del nostro successo - commenta Gianpiero Garelli, l’imprenditore cuneese a cui si deve la fondazione della Compagnia Le Cirque Top Performers - è probabilmente quello di aver rimesso al centro della scena le performance degli artisti”.

Il creator aggiunge: “La gratificazione più grande? Ogni volta che vedo la sala che via via va a riempiendosi con la gente smaniosa di assistere allo spettacolo, mi auguro di vederla soddisfatta anche all’uscita. Abbiamo creato uno show per la famiglia pieno di emozioni, apprezzato da tutti”.

Orari degli spettacoli all’Arena Big Top Theatre: 12 dicembre ore 21, 13 dicembre ore 21, 14 dicembre ore 16 e ore 21, 15 dicembre ore 15,30 e ore 17,30. Un’occasione da non perdere per un pubblico di ogni età.