L’emozione di lupette e lupetti del gruppo Scout Agesci «saluzzo 1» per il momento della promessa negli splendidi castelli di Lagnasco

Per i lupetti è stato un momento emozionante.

Sabato 7 dicembre 2024 nel solenne castello di Lagnasco per alcune bambine e bambini del branco del gruppo scout “Saluzzo 1” (dell’associazione nazionale “Agesci”) è stato il pomeriggio della Promessa, il momento in cui si sceglie in modo formale e consapevole di far parte del movimento dello scoutismo.

"Per i nostri lupetti – dicono i capi adulti educatori volontari del “Saluzzo 1” – la cerimonia della Promessa è un momento significativo in cui i nuovi arrivati si prendono l’impegno davanti a tutto il branco di fare del proprio meglio per essere buoni scout, cioè buoni cittadini. Per far vivere questa occasione in modo pieno, quando possibile, cerchiamo siti che possano fare da cornice adeguata. Questa volta è toccato ai Castelli di Lagnasco e ringraziamo molto per l’opportunità la comunità di Lagnasco con il sindaco Roberto Dalmazzo, la giunta comunale tutta, la Pro loco e Insite Tours che gestisce il complesso. Bambine e bambini hanno avuto il privilegio di “abitare” l’antico palazzo e i suoi cortili, anche se solo per poche ore. Per molti è stata una scoperta sorprendente".

Il branco ha raggiunto Lagnasco con una tranquilla passeggiata sabato mattina tra i filari della campagna saluzzese. a giornata è trascorsa con giochi e canzoni nel salone e partite di “palla balorda”, gioco tipico dei lupetti, nel cortile esterno.

"Accogliamo sempre in modo positivo – aggiungono i capi – la disponibilità, l’accoglienza e la collaborazione dei Comuni o delle parrocchie del territorio che ci permettono di svolgere le nostre attività concedendo locali e strutture. I lupetti e lupette del gruppo, infatti, risiedono a Saluzzo e anche in tanti Comuni del circondario e per questo storicamente siamo il gruppo di riferimento dell’intero Saluzzese. Chi volesse ulteriori informazioni sulle attività o volesse aiutarci in qualche modo può consultare il sito www.saluzzouno.it e seguire le nostre pagine social".

Domenica 15 dicembre 2024 nei locali della bocciofila “Auxilium” tutto il gruppo scout «Saluzzo 1» si ritrova con famiglie e amici per il tradizionale pranzo di Natale.

Le normali attività con ragazze e ragazzi riprenderanno regolarmente con la ripartenza della scuola, a gennaio 2025.