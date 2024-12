Adaci Cpo Nomination List 2024: Distinguished Chief Procurement Officer

Un/a C.P.O. di spicco è un professionista tecnico di livello superiore riconosciuto come esperto nel suo campo. Sono esperti riconosciuti in molteplici settori tecnologici e rappresentano la leadership tecnica senior all'interno della loro organizzazione e in tutta l'azienda. Sono leader visionari che svolgono un ruolo cruciale nel plasmare il futuro dell'organizzazione. Con una prospettiva strategica e una profonda comprensione del panorama aziendale, sono responsabili di contribuire a definire la direzione futura dell'organizzazione, collaborano attivamente alla creazione di una visione audace e ispiratrice per l'organizzazione, anticipando tendenze e opportunità di mercato, affiancano il top management nell'identificazione e nella definizione di tappe strategiche chiave, assicurando che ogni passo sia allineato con gli obiettivi a lungo termine. Inoltre definiscono priorità e fungono da catalizzatori per lo sviluppo professionale e personale, condividendo la loro vasta esperienza e saggezza per elevare le competenze di colleghi e subordinati. Hanno anche una forte esperienza di crescita e influenza sugli altri, lavorando con tutti i livelli di leadership senior e promuovendo la sicurezza psicologica dei membri del loro team. Guidano l'organizzazione verso nuove sfide, coltivano junior, la nuova generazione di talenti, assicurando una legacy di innovazione e crescita sostenibile.

I NOMINATIVI 2024

Pierdanilo Melandro, Responsabile dell’Ufficio Gare & Acquisti e contratti Pubblici di PagoPA Spa Maurizio Petronzi, Head of Procurement and Operations CDP Spa Anna Freschi, Consigliere Nazionale ADACI Katia Sacco, Chief Procurement Officer of Mercitalia Logistics - FSI Federico Buiatti, Supply Chain Director ABS Luca Calanca, Operation Manager & Supply chain manager, Strategic sourcing manager VOILAP Holding Luca Messidoro, Procurement Manager, Gruppo SCAI Valerio Barsacchi, Procurement Manager PRAMAC Sergio Donalisio, CPO Tesar – R&S Group

Guarda le interviste seguendo i seguente link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLj1IWhzqiOH1rCbMXzb0DjSOD3fYnPmjf

La CPO NOMINATION LIST ADACI celebra quest’anno la sua IV edizione, raggiungendo nuove vette di eccellenza e prestigio.

La consueta cerimonia di premiazione, un tributo al merito e al talento nel mondo del procurement, si è tenuta nella cornice mozzafiato dell'Hotel Regina Palace a Stresa, in presenza del gotha delle primarie aziende italiane.

Questo evento esclusivo mette in luce la professionalità dei candidati, raccontando storie di innovazione e traguardi raggiunti attraverso l’opera di leader visionari. La lista dei candidati, selezionata con cura, rappresenta il meglio del settore, offrendo uno sguardo privilegiato sul futuro del business.

Al culmine della serata la cena di gala, una serata esclusivo di celebrazione e networking.

Questo evento segna un punto di svolta per le aziende che investono in capitale umano e per i CPO che sono strumenti di governo strategico delle filiere; si inaugura una nuova era di collaborazione e innovazione per il procurement.

I Player in lista sono stati numerosi, la rosa dei candidati è volutamente ristretta, il lavoro di selezione e individuazione per assicurare una assegnazione meritocratica e adeguata è inteso data la mole di informazioni da selezionare e valutare.

1° Nomination

Pierdanilo Melandro ottiene il riconoscimento CPO PROCUREMENT LIST per il primo anno grazie allo sviluppo e all’implementazione del processo digitale del procurement, rendendo trasparente il processo per i fornitori e contribuendo alla individuazione di fornitori di tecnologia avanzata. PagoPA, Società interamente partecipata dallo Stato attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, ha il ruolo di semplificare il rapporto fra aziende e cittadini e la Pubblica Amministrazione offrendo soluzioni tecnologiche sicure, scalabili e affidabili. Pierdanilo Melandro ha contribuito alla strutturazione del Dipartimento Gare, Acquisti, Contratti Pubblici e PNRR di PagoPA Spa, contribuendo con la direzione procurement allo sviluppo delle linee di business e all’innovazione tecnologica della società.

Nel ruolo di Responsabile dell’Ufficio Gare & Acquisti e contratti Pubblici di PagoPA Spa, oggi società con 370 dipendenti, ottiene il riconoscimento espresso dalla giuria per la crescita del procurement fin dalla sua strutturazione, per gli sforzi profusi verso la semplificazione ed i processi digitali rendendo il processo di acquisto trasparente.

2° Nomination

Maurizio Petronzi è attualmente responsabile del Gruppo Acquisti e Operations presso Cassa Depositi e Prestiti. La sua carriera si estende su circa 15 anni nell'ingegneria, seguito da un periodo significativo come consulente strategico e organizzativo presso importanti aziende quali Deloitte, BIP ed EY in Italia, Regno Unito e Stati Uniti. In questi ruoli, ha acquisito una vasta esperienza nella trasformazione delle organizzazioni per essere più efficienti e innovative. Alla Cassa Depositi e Prestiti, applica la sua esperienza per innovare i processi di approvvigionamento e valorizzare i contributi delle società del gruppo.

CDP rappresenta un ampio raggio di azione sul mercato dei capitali con oltre 30 partecipazioni strategiche, più di 1.000 aziende tra PMI e start-up presenti nei portafogli del Fondo Italiano di Investimento e di CDP Venture Capital – Fondo Nazionale Innovazione e più di 30mila clienti, tra imprese private ed enti pubblici, senza trascurare le decine di migliaia di PMI sostenute da Simest nel percorso di internazionalizzazione.

La giuria si è espressa con la seguente menzione per Maurizio Petronzi: Riconoscimento assegnato dalla giuria per il guizzo imprenditoriale mostrato sul campo nel pieno rispetto del codice degli appalti pubblici, sapendo gestire con innovazione e focus operativo e strategico le attività del procurement e delle Operations di gruppo, facendosi portavoce nelle funzioni delle società esterne di una rinnovata dinamicità trasformativa del procurement.

3° Nomination

L’idea di costituire un osservatorio privilegiato sulla PA è un progetto su cui ADACI sta lavorando da anni, grazie alla collaborazione fra aziende Pubbliche e Private. Il consigliere Anna Freschi, ha svolto un ruolo attivo nella creazione della community del Public Procurement grazie alla esperienza maturata nell’ambito della Supply chain in contesti regolamentati, sia dalle direttive EU che da norme nazionali da ultimo il codice dei contratti pubblici. Nel corso della esperienza professionale non ha escluso un ruolo attivo nella pianificazione dei fabbisogni, della gestione del processo di acquisto fino all’aggiudicazione del contratto curando anche la gestione dello stesso, dopo la fase di affidamento, con supervisione della logistica.

Profonda conoscenza del codice degli appalti in ogni dettaglio, maturata esperienza in campo nel procurement pubblico. Membro attivo della community del Public Procurement di cui è coordinatore. Primo socio ad aver acquisito la certificazione RINA nel 2022.

4° Nomination

Mercitalia Logistics coordina e controlla le Società che costituiscono il Polo Logistica al fine di garantire un’efficace attuazione delle strategie definite nel Piano Industriale del Gruppo FS Italiane 2022-2031. Abbiamo sfide internazionali di innovazione delle catene del valore, il cui flusso logistico dovrà essere garantivo. Nuove direttive, nuove sinergie. Affrontare le sfide internazionali, raggiungere gli obiettivi prefissati, creando nuove sinergie alimentando la catena del valore dei fornitori. Nel ruolo di gestore di filiera, agisce da leader visionario sviluppando la crescita del capitale umano della organizzazione, attraendo investimenti per la costruzione di una supply chain resiliente e rinnovata.

La menzione della giuria: Si riconosce a Katia Sacco la capacità di decodificare i benefici dall’adozione integrata della logistica attraverso un approccio tecnico, specialistico, sostenibile e tecnologicamente avanzato.

5° Nomination

In ABS Federico Buiatti si occupa con responsabilità crescente di Acquisti, Logistica, Programmazione della produzione e gestisce reparti produttivi oggetto di importanti investimenti ed evoluzioni tecnologiche. Lavora inoltre per alcuni anni presso l’head quarter di Danieli occupandosi principalmente di evoluzioni in area logistica. Nel ruolo attuale in ABS si occupa di sviluppi dei processi logistici con focus sul servizio al Cliente e sulla sostenibilità coerentemente con la strategia aziendale.

La menzione della giuria: Riconosce le reali esigenze del contesto, delle filiere, dal fabbisogno differenziato per cliente al servizio cliente. Modella il contesto di Acciaerie ABS dal ruolo di produttore a distributore attraverso il canale digitale per l’utilizzo del prodotto disponibile. Propositivo, pragmatico attento e preciso miscela e combina le risorse e i processi in un perfetto fitting di tecnologia, in un rapporto collaborativo di filiera.

6° Nomination

Menzione Luca Calanca: L’acquisto di beni e servizi è sempre più strategico per le imprese che vogliono diventare più circolari, più sostenibili. La funzione Acquisti, più di tutte dialoga con gli stakeholder a monte e a valle per selezionare fornitori e filiere che hanno un forte impatto sul modo in cui risorse e i materiali sono utilizzati. Gli acquisti hanno una forte rilevanza nell’attivare la trasformazione in ottica circolare. La sensibilizzazione della funzione procurement e l’evoluzione della cultura del procurement sono il driver di una rinnovata professionalità tecnica.

7° Nomination

Menzione Luca Messidoro: Rapporti aperti e diretti che garantiscono la fiducia e lasciano responsabilità ai membri diretti del team acquisti affinché ognuno senta la responsabilità del progetto. Alto coordinamento interno ed esterno del team al fine di agevolare il lavoro del team. Negoziare tecnologia innovativa con un approccio formalizzato. PMO d’eccezione, vincente l’approccio win - win che pone il rispetto delle parti coinvolte per la generazione di un valore condiviso e reciproco.

8° Nomination

Menzione Valerio Barsacchi: Oltre all’esperienza e alle competenze tecniche nel mondo del lavoro sono necessarie anche abilità trasversali. S𝐨𝐟𝐭 𝐬𝐤𝐢𝐥𝐥 sono 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞, 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞. La capacità di guidare un gruppo e funzione internazionale verso un obiettivo comune dimostra intelligenza, empatia e capacità di ascolto, qualità fondamentali per chi guida un Team internazionale, in un mercato caratterizzato da trasformazione continue.

9° Nomination

Menzione Sergio Donalisio: Per la capacità di mantenere l’equilibrio nella trasformazione delle aree del procurement e di business fra continuità e discontinuità di processi e sistemi. Nell’esperienza gestionale ha maturato la capacità di lasciare la progettualità generativa di un gemello organizzativo capace di rinascere con nuova dimensione.

