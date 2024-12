Sabato 14 dicembre porte aperte all'Asilo Infantile Ribotta di Racconigi

Sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 16, l‘Asilo Infantile Ribotta di Racconigi apre le porte alle famiglie che desiderano conoscere la struttura, l’offerta formativa, le maestre ed il personale in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26 che apriranno il giorno stesso e chiuderanno al raggiungimento del limite massimo di capienza.



L’appuntamento è in particolare pensato per i genitori dei bambini nati nel 2022 fino ad aprile 2023, ma naturalmente potranno iscriversi anche nuovi bambini, purché in età da scuola dell’infanzia residenti a Racconigi o negli altri comuni.

Attiva da 170 anni questa scuola dell’infanzia aderisce alla parità scolastica ed è federata FISM.

Uno dei punti di forza è sicuramente l’orario di funzionamento: l’asilo apre le porte a partire dalle 7:30 (pre scuola) fino alle 18:00 (post). Altro vanto è la mensa interna con pasti freschi preparati ogni giorno in sede secondo il menù approvato dall’Asl che varia sulla base della stagionalità.

Infine le tre sezioni sono formate da 15/18 bambini al massimo, così da non creare ambienti troppo affollati. Tutti i giorni a sottogruppi vengono poi organizzati laboratori curricolari ed extracurriculari per snellire ancora di più le sezioni.

Le rette di frequenza sono diversificate e l’orario completo dalle 7:30 fino alle 18, incluso il pranzo e la merenda, prevede una retta massima di 270 € al mese. L’amministrazione è sempre disponibile a concedere riduzioni di retta o gratuità a fronte di esigenze particolari.

Le maestre, il personale ed il consiglio di amministrazione danno appuntamento a sabato 14 dicembre, ma sarà comunque sempre possibile su appuntamento visitare la struttura, anche durante l’orario mattutino, in modo da potersi rendere conto direttamente di come è strutturata l’attività didattica.