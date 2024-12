Disagi alla viabilità attorno a Cuneo: fino al 20 dicembre tre interventi di asfaltatura

La Provincia, da questa settimana, procederà con alcuni cantieri per asfaltature di tratti stradali in cattive condizioni in zone molto trafficate.

Da oggi 9 dicembre senso unico alternato regolato da semaforo su tre diversi brevi tratti nei dintorni della città di Cuneo: strada provinciale 422 alla progressiva tra il km 19,500 e il km 19,800 all’imbocco del capoluogo dopo la grande rotatoria tra la strada provinciale Bovesana e l’imbocco verso Borgo San Giuseppe); sp 21 nuova Bovesana tra il km 5,900 e il km 6,200 circa (dopo il semaforo fisso in direzione Boves e prima dello svincolo per la rotatoria Est-Ovest di Cuneo); sp 21 nel centro di Boves lungo il tratto Peveragno-Boves dal km 3,900 al km 5,100 circa (via Marzabotto in zona cimitero). I lavori, che potranno causare alcuni disagi al traffico, si svolgeranno nella fascia oraria tra le 9 e le 18,30 a partire da lunedì 9 dicembre e fino al 20 dicembre indicativamente, con il ripristino della viabilità normale nelle ore notturne, sabato e festivi.