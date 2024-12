Muore a 46 anni il maggiore cuneese Paolo Bonfanti

E’ morto oggi, a soli 46 anni il Maggiore dei Carabinieri Paolo Bonfanti, cuneese. Da due anni era a Villanova d’Asti. Bonfanti è morto per un male incurabile, dopo aver comandato per sette anni il Nucleo Operativo Radiomobile di Sanremo in Liguria.

Bonfanti aveva maturato diverse esperienza in Italia e all’estero. Si era distinto in diverse missioni internazionali in Bosnia, Iraq, Libano, Pakistan e Colombia).

E' purtroppo deceduto per un tumore che non gli ha dato scampo. Lascia la moglie e i parenti tutti. Non è ancora nota la data delle esequie.