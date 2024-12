A Cossano Belbo sta arrivando il Natale: eventi per tutti i gusti e festa con Babbo Natale

Una ricca serie di iniziative intraprese da diverse associazioni e realtà del territorio porteranno alla celebrazione del Santo Natale a Cossano Belbo.

Nella mattinata di sabato 14 dicembre, nel cortile del Mulino Marino, arriverà Babbo Natale, con Truccabimbi ed altri intrattenimenti per i più piccoli, offerto dalla famiglia Marino.

In particolare sarà presente Fulvio Marino, star di casa, noto per la partecipazione quotidiana al programma “È Sempre Mezzogiorno” di Antonella Clerici e per la conduzione del programma “Il Forno delle Meraviglie” su Discovery Plus e Real Time. Nell’occasione presenterà il suo libro “Tutta l'Italia del Pane”.

Nel contempo i volontari de La collina degli Elfi raccoglieranno fondi per le proprie attività e offriranno le frittelle di mele, mentre la Pro Loco locale servirà panettone, the e tisane calde.

Sempre sabato 14 dicembre, alle ore 17, presso il Salone Polifunzionale G. Cerruti, gli alunni di 5° elementare della scuola G. Tosa invitano alla recita "...voi ci credete alla magia del Natale?" e alle ore 21, il consiglio parrocchiale organizza nella chiesa di San Giovanni Battista, il Concerto Natalizio con i "George's Planets", coro Gospel di Cherasco. Si raccolgono fondi in favore del gruppo adozioni a distanza.

Domenica 15 dicembre, dalle 15.30, l'amministrazione comunale e la Pro Loco cossanesi offriranno la consueta festa di natale ai "Ragazzi over '70".

Proseguono anche le raccolte fondi a favore delle associazioni a scopo umanitario, sociale e sanitario, ogni domenica mattina in Piazza G. Balbo.