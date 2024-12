A Cuneo arriva “Emozioni a colori”: mostra fotografica nei centri incontro di Cerialdo e Confreria

Lunedì 16 dicembre e venerdì 20 dicembre alle ore 16, rispettivamente nei centri incontro di Cerialdo e Confreria, verrà allestita la mostra fotografica “Emozioni a colori”. La mostra, già presentata ad ottobre in occasione di un evento nell’ambito del progetto “Attivamente anziani”, è nata dall’idea di una cittadina over 65 ed è stata realizzata con gli scatti dei cittadini e delle cittadine, ognuno con la sua tecnica e il suo stile che saranno capaci di farci emozionare. L’allestimento della mostra fotografica all’interno dei centri di incontro sarà anche l’occasione per il tradizionale scambio di auguri. L’iniziativa è aperta a tutti.

Per informazioni sull’evento: Cristina Abello, educatrice, 388.8590367

Per informazioni sulle attività dedicate agli over 65 realizzate dal Comune di Cuneo:

Comune di Cuneo - Servizio Socio Educativo Palazzo San Giovanni - Tel. 0171/444 450